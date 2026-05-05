قصة جميلة .. تامر حسني يشوق جمهوره لعمل فني جديد

أثار الفنان تامر حسنى، تشوقي متابعه عن عمل فني جديد يوم ٢٩.

نشر تامر صورا تجمعه مع مطرب شاب وكتب عبر حسابه الشخصي انستجرام : «قصة جميلة على وشك أن تروى يوم 29 إن شاء الله»،

حفل تامر حسني :

يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير يجمعه بالنجم العالمي فريش مونتانا، مساء اليوم في العين السخنة بمحافظة السويس، وسط ترقب جماهيري واسع.



الحفل سيحمل العديد من المفاجآت، سواء على مستوى الفقرات الغنائية أو من خلال تجهيزات المسرح والإضاءة والتقنيات الحديثة، بما يواكب كبرى الحفلات العالمية، مشيرة إلى أن هناك تحضيرات خاصة لتقديم عرض استثنائي يليق بتطلعات الجمهور.



وعلى جانب آخر، واصل تامر حسني تحقيق نجاحات رقمية لافتة، بعد تصدر حملته الإعلانية الأخيرة لصالح إحدى شركات الاتصالات الترند، محققة أرقام مشاهدة قياسية خلال موسم رمضان الماضي.