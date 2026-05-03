أنيق جدا.. فستان ابنة تامر حسني في عيد ميلادها

خطفت امايا تامر حسني الأنظار بعيد ميلادها ، بفستان أنيق واحتفال في أجواء عائلية دافئة خطفت أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وشاركت بسمة بوسيل جمهورها لحظات من الاحتفال من خلال خاصية القصص القصيرة عبر تطبيق Instagram، حيث ظهرت أمايا برفقة أشقائها تاليا وآدم وهم يحتفلون بهذه المناسبة السعيدة وترتدي فستان انيق نال اعجاب الكثير



كما ظهر تامر حسني خلال الفيديو وهو يحرص على تصوير ابنته، ويقوم بتعديل الإضاءة لالتقاط صور مميزة، في لقطة عكست اهتمامه الكبير بأدق التفاصيل لإسعادها في يومها الخاص.

ووجهت بسمة بوسيل رسالة مؤثرة لأبنائها، حيث كتبت:

"يا الله أحفظ أولادي أينما ذهبوا وأحطهم برحمتك وأحفظهم من أي مكروه، وأهدهم ليكونوا دائما من أفضل الناس خلقا وإيمانا ونجاحا وبارك قلوبهم بالرحمة وعقولهم بالحكمة وحرياتهم بالسعادة