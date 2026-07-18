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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حفيدة إسماعيل ياسين تكشف مفارقات جمعت بينه وبين نجله

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين
محمد البدوي

كشفت سارة إسماعيل ياسين، حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، عن تفاصيل إنسانية ومفارقات لافتة جمعت بين جدها ووالدها المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، مؤكدة أن حب والدها للفن بدأ منذ طفولته بسبب ملازمته لوالده في مواقع التصوير.

 أفلام إسماعيل ياسين

وقالت سارة، خلال لقائها ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن والدها كان حريصًا على أن يتعرف أبناؤه على أعمال جدهم، موضحة أنه كان يشاهدهم أفلام إسماعيل ياسين باستمرار، ولم يكتف بذلك، بل كان يروي لهم أيضًا كواليس تصوير كل فيلم والقصص التي عاشها مع والده أثناء العمل.

وأضافت أن والدها نشأ داخل مواقع تصوير أفلام إسماعيل ياسين، حيث كان يرافقه منذ سنوات طفولته، وهو ما جعله يرتبط بعالم السينما ارتباطًا وثيقًا، حتى أصبح العمل في المجال الفني بالنسبة له الخيار الطبيعي.

كواليس صناعة الأفلام

وأوضحت أن المخرج الراحل كان يؤكد دائمًا أن نشأته وسط أجواء التصوير وحبه الكبير لوالده جعلاه لا يتخيل نفسه في مهنة أخرى غير الفن، مشيرة إلى أنه عاش طفولته بين الاستوديوهات وكواليس صناعة الأفلام.

وكشفت حفيدة الكوميديان الكبير عن مفارقة جمعت بين الأب والابن، إذ توفي كل منهما عن عمر 59 عامًا، ووصفت ذلك بأنه من أكثر أوجه التشابه التي كانت تثير دهشة أفراد الأسرة.

وأضافت أن هناك مفارقة أخرى تجمعهما، تتمثل في أن كلاً من إسماعيل ياسين ونجله تزوج ثلاث مرات، كما أن الزوجة الثالثة لكل منهما كانت من أصول سكندرية، موضحة أن والدتها تنتمي إلى محافظة الإسكندرية، وكذلك زوجة جدها الثالثة.

سارة إسماعيل ياسين إسماعيل ياسين لميس الحديدي أفلام إسماعيل ياسين كواليس صناعة الأفلام

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