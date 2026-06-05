ياسمين عز تشيد بفيلم 7 DOGS: إنتاج ضخم ومواصفات عالمية وإيرادات قياسية

أشادت الإعلامية ياسمين عز بفيلم «7 DOGS»، مؤكدة أنه من أبرز أفلام عيد الفطر، وأنه حقق تجربة مشاهدة ممتعة للجمهور، على حد تعبيرها.

الإنتاج وجودة التنفيذ

وقالت خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» على شاشة MBC مصر، إن هناك أفلامًا جيدة وأخرى “عظيمة”، لكنها ترى أن فيلم «7 DOGS» تخطى حدود العظمة من حيث الإنتاج وجودة التنفيذ، موضحة أنه عمل ضخم قد يغير شكل صناعة السينما ويصعّب المنافسة، كما أنه حقق إيرادات كبيرة خلال أيام قليلة من طرحه في دور العرض.

الارتفاعات الاقتصادية الأخيرة

وأضافت متسائلة عن الارتفاعات الاقتصادية الأخيرة في الأسعار، ومشيرة إلى أن الفيلم عند سؤال الذكاء الاصطناعي عن أعلى الأفلام مبيعًا قد يذكره ضمن الإجابات بسبب نجاحه التجاري.

كما تحدثت عن مشاركة عدد من النجوم العالميين والعرب في العمل، مثل مونيكا بيلوتشي وسلمان خان، إلى جانب نجوم عرب أبرزهم ناصر القصبي، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، مشيرة إلى أن هؤلاء يقدمون أداءً قويًا ضمن العمل.

إنتاج ضخم ومواصفات عالمية،

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الفيلم يتمتع بإنتاج ضخم ومواصفات عالمية، معتبرة أن جودة الصورة والإخراج من أبرز عناصر الجذب فيه، وأنه يقدم تجربة سينمائية مشوقة تبقي المشاهد في حالة من الترقب والحماس طوال العرض، على حد وصفها.