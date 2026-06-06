وتد الدراما المصرية.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل هدى سلطان

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان، برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "فيه ممثلين بنشوفهم في التلفزيون.. وفيه "هدى سلطان" اللي كنا بنحسها قاعدة معانا في الصالة! الست اللي عرفت تكبر على الشاشة بذكاء ملوش مثيل.

​النهاردة الذكرى ال٢٠ علي رحيل الكبيرة وتد الدراما المصرية هدى سلطان. الست اللي حاربت عشان تفرض موهبتها وصوتها في عائلة فنية شديدة، ونجحت بجدارة".

وتابعت: "​والأجمل إنها لما كبرت، مِجريتش ورا الزمن.. لأ، دي فرضت هي زمنها؛ تخلت عن أدوار البطلة الفاتنة وبقت رمز للأم المصرية الأصيلة، القوية و الحنينة ​من دلع الأبيض والأسود لـ "فاطمة تعلبة" في الوتد و"أم حسن" في أرابيسك.. رحلة فنانة حقيقية مكنتش بتمثل، كانت بتعيش جوة اللقطة وتسيب بصمة على الشاشة وفي قلب الجمهور الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى".

أعمال هدي سلطان:

وقدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 فيلما منها “نساء بلا رجال” و"مكتوب على الجبين" و"حميدو" و"بيت الطاعة" و"تاكسي الغرام" و"سوق السلاح"، و"من نظرة عين" الذي كان آخر ظهور لها كضيفة شرف.

وبالإضافة إلى أفلامها، كان لهدى سلطان بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية حيث قدم عدد كبير من الاعمال ومنها الوتد ارابيسك.

وكشفت الفنانة هبة توفيق، والتي شاركتها في مسلسل الوتد ان الراحلة، كانت توقف التصوير للصلاه في موعدها.