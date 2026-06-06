قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسداد غرامات الأبيض.. هيثم فاروق يقود حملة مليون و70 ألف زملكاوي
القيادة المركزية الأميركية تعلن اعتراض صواريخ ومسيرات إيرانية بمضيق هرمز.. تفاصيل
الجيش اللبناني: استشهاد عدد من العسكريين بينهم ضابط في غارة إسرائيلية على الجنوب
الرئيس السيسي يهنئ ملك الدنمارك ورئيسة وزرائها بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور
رسميا.. أوكرانيا تعتذر لليونان عقب العثور على قارب مسيّر قرب إحدى جزرها
شوبير يكشف حقيقة راتب زيزو في الأهلي.. هل وصل 100 مليون جنيه؟
في عيد ميلادها.. لماذا أجهضت آمال رمزي نفسها 15 مرة؟
الصلاة على النبي.. اعرف أسرارا عن فضلها وهل لها حد معين؟
في غياب نيمار.. 8 معلومات بارزة عن ودية مصر ومنتخب البرازيل
سكن لكل المصريين 9.. طرح جديد لـ شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط 30 عاما .. أنظمة السداد وأبرز شروط الحجز
البروفة الأخيرة للمونديال.. فينسيوس يقود تشكيل البرازيل المتوقع أمام مصر
مواجهة للتاريخ.. تعرف على القنوات المجانية الناقلة لودية منتخب مصر أمام البرازيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وتد الدراما المصرية.. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى رحيل هدى سلطان

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
سارة عبد الله

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى رحيل الفنانة هدى سلطان، برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "فيه ممثلين بنشوفهم في التلفزيون.. وفيه "هدى سلطان" اللي كنا بنحسها قاعدة معانا في الصالة! الست اللي عرفت تكبر على الشاشة بذكاء ملوش مثيل.

​النهاردة الذكرى ال٢٠ علي رحيل الكبيرة وتد الدراما المصرية هدى سلطان. الست اللي حاربت عشان تفرض موهبتها وصوتها في عائلة فنية شديدة، ونجحت بجدارة".

وتابعت: "​والأجمل إنها لما كبرت، مِجريتش ورا الزمن.. لأ، دي فرضت هي زمنها؛ تخلت عن أدوار البطلة الفاتنة وبقت رمز للأم المصرية الأصيلة، القوية و الحنينة ​من دلع الأبيض والأسود لـ "فاطمة تعلبة" في الوتد و"أم حسن" في أرابيسك.. رحلة فنانة حقيقية مكنتش بتمثل، كانت بتعيش جوة اللقطة وتسيب بصمة على الشاشة وفي قلب الجمهور الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى".

أعمال هدي سلطان: 

وقدمت هدى سلطان خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 فيلما منها “نساء بلا رجال” و"مكتوب على الجبين" و"حميدو" و"بيت الطاعة" و"تاكسي الغرام" و"سوق السلاح"، و"من نظرة عين" الذي كان آخر ظهور لها كضيفة شرف.

وبالإضافة إلى أفلامها، كان لهدى سلطان بصمة كبيرة في الدراما التليفزيونية حيث قدم عدد كبير من الاعمال ومنها الوتد ارابيسك.

وكشفت الفنانة هبة توفيق، والتي شاركتها في مسلسل الوتد ان الراحلة، كانت توقف التصوير للصلاه في موعدها. 

رانيا فريد شوقي هدى سلطان فيسبوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

تذاكر مترو الأنفاق

أسعار تذاكر مترو الأنفاق 2026 بعد الزيادة الأخيرة

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

صلاح مصدق

تطورات جديدة في أزمة صلاح الدين مصدق والزمالك

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

لابتوب استيراد

تلائم الطلاب والميزانيات المحدودة.. أفضل 5 أجهزة لابتوب استيراد في مصر بسعر 10 آلاف جنيه

مايكروسوفت

لماذا تخلت مايكروسوفت عن علامة Copilot+ PC في أقوى حواسبها الذكية؟

App Store

وسط ازدهار تاريخي.. متجر App Store لشركة آبل يحقق 1.4 تريليون دولار

بالصور

200 كيس.. أهالى قرية ميت ربيعة بالشرقية ينظمون حملة للتبرع بالدم

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

لوك كاجوال.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

نور الزاهد
نور الزاهد
نور الزاهد

فيراري يفرض نفسه في التجارب الحرة ويشعل المنافسة قبل تأهيلات موناكو

فيراري
فيراري
فيراري

بقوة خارقة.. لوتس تكشف عن أليترا X الهجينة بمدى يتجاوز 1200 كم

لوتس أليترا X
لوتس أليترا X
لوتس أليترا X

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد