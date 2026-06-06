لازم نموت أو نشحت الشغل.. عايدة غنيم تثير الجدل برسالة حادة للوسط الفني

أثارت الفنانة عايدة غنيم حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تعليقها على رحيل الفنانة سهام جلال، حيث وجهت رسالة عتاب للوسط الفني، منتقدة ما وصفته بتجاهل بعض الفنانين خلال حياتهم، وعدم الالتفات إليهم إلا بعد وفاتهم.



وكتبت عايدة غنيم عبر حسابها الرسمى على موقع «فيس بوك»: «لازم نموت أو نشحت الشغل عشان تحسوا بينا»، مضيفة فى تساؤل استنكارى: «معقولة الفنان يكون ملوش وجود وهو عايش ويبقى له وجود بعد موته؟ ولا هو لازم نموت أو نشحت الشغل عشان تحسوا بينا وتشغلونا.. يا ريت تشغلونا قبل ما نموت».

يُذكر أن عايدة غنيم ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفنى فى أواخر التسعينيات، وحققت شهرتها الأبرز عام 2001 من خلال مسلسل «عائلة الحاج متولي» بطولة الراحل نور الشريف وماجدة زكى وغادة عبد الرازق وسمية الخشاب، حيث جسدت شخصية «سعدية».

ورغم انطلاقتها القوية، ابتعدت عن الظهور الفنى بشكل تدريجى خلال السنوات التالية، وكان آخر أعمالها مسلسل «آه من حوا» عام 2016، قبل أن تغيب عن الساحة الفنية بشكل شبه كامل.





