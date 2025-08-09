محمد نور يكشف سبب انفصال نادر حمدي عن فرقة واما

كشف الفنان محمد نور سبب انفصال الفنان والموزع نادر حمدي عن فرقة “واما” ،وذلك بعد استمرار دام لسنوات حيث قدموا العديد من الأعمال الناجحة ، ويضم فريق واما ايضا النجوم أحمد فهمي ، وأحمد الشامي .

وقال محمد نور خلال لقائه مع “عرب وود”ان نادر حمدي انفصل عن الفرقة بسبب انشغاله فى التوزيع ولكن مازالوا أصدقاء ولم يحدث خلاف بينهما كما تداول من البعض.

وأضاف محمد نور ، معلقا: “مثلا زى لو حد كان بيلعب فى النادي الأهلي والناس كانت بتحبه اوي وبعد كدة راح نادي الزمالك وبعد كدة راح برا مفيش مشكلة والنادي هيبقي مكمل برضه”.

محمد نور يطرح أحدث ألبوماته “وريني”

واحتفل محمد نور خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “وريني”.

ويتكون الألبوم من ٦ أغاني و يضم عدد من أهم الاغاني التي تعاون فيها محمد نور مع عدد كبير من اهم الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي.

البوم "وريني" يضم "٦ اغاني" تعاون فيه مع أهم صناع الاغنية ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزك و الاغاني هم "وريني" و "نور" و "كنا ناويين خير" و "اهلا وسهلا" و "عاجبك حالي" و “من السبت للخميس”.

ومن الملحنين محمد شحاته ومحمد النادي ومحمود انور وعمرو الشاذلي ومحمد قماح.

ومن الموزعين ايهاب كوليبيكس وجلال الحمداوي ومحمد شفيق وكريم أسامه وهشام البنا ومحمد قماح.