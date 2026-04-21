الأوقاف تطلق فعاليات النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى بمراكز إعداد المحفظين

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء الموافق 21 من أبريل 2026م، فعاليات النسخة الرابعة من المسابقة القرآنية الكبرى، التي تُنظَّم بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، وذلك في إطار اهتمامها بنشر ثقافة حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية، في إطار جهودها الدعوية والعلمية المتواصلة.

وتُعقد فعاليات المسابقة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط أجواء تنافسية متميزة تعكس حرص الوزارة على إعداد جيل من المحفظين المؤهلين علميًّا ومنهجيًّا، القادرين على أداء رسالتهم في خدمة كتاب الله تعالى، بما يسهم في بناء وعي ديني مستنير قائم على الفهم الصحيح للنصوص.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الوزارة المتكاملة للارتقاء بمستوى الأداء في مجال تحفيظ القرآن الكريم، من خلال برامج تدريبية متخصصة، ومسابقات علمية تسهم في اكتشاف المتميزين وصقل مهاراتهم، بما يعزز نشر المنهج الوسطي الصحيح، ويخدم رسالة الدعوة إلى الله على أسس علمية راسخة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المسابقة حتى يوم الخميس 23 من أبريل 2026م، بمشاركة نخبة من الدارسين من مختلف المحافظات، على أن يُكرَّم الفائزون في ختام المسابقة؛ تقديرًا لتفوقهم وتميزهم.