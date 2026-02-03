هيئة فلسطينية: نثمن دور مصر في فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين

أ ش أ

ثمن مدير شبكة ةالمنظمات الأهلي الفلسطينية، أمجد الشوا، عاليا الدور المصري بشأن فتح معبر رفح في الاتجاهين والجهود المبذولة للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وقال الشوا -في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الثلاثاء/- إن المنظمات الأهلية الفلسطينية تعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني والطواقم الطبية لتقديم الدعم اللازم للمصابين بقطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف الممارسات اللا إنسانية التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق العائدين الفلسطينيين عند نقاط التفنيش من أجل فرض قيود وتعقيدات ضمن سياسات الاحتلال العدوانية.