الاستثمار: نستهاف نموا اقتصاديا بين 6 و7% وخفض مدة التراخيص لأقل من 90 يومًا
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
برلمان

شروط القيد بنقابة المهن الرياضية بعد موافقة النواب نهائيا

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

يتزايد اهتمام العاملين بالمجال الرياضي بالتعرف على شروط القيد والضوابط الجديدة للانضمام لنقابة المهن الرياضية، لا سيما بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.


ويأتي التعديل في إطار مواكبة التطور العلمي والتشعب الكبير في مجالات العمل الرياضي، مع الحفاظ على حقوق النقابة وتنظيم العضوية بما يتوافق مع الدستور، ويهدف إلى ضبط المهنة وفتح المجال أمام التخصصات الحديثة في العلوم والأنشطة الرياضية.

كما استهدفت التعديلات الجديدة أن تكون مزاولة المهن الرياضية قائمة على أسس علمية وأكاديمية معتمدة، بما يرفع كفاءة المشتغلين بالمجال الرياضي، ويحمي المهنة من الممارسات غير المؤهلة.

وطبقا لتعديلات مشروع القانون الأخيرة والتي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، في مادته الأولى، على أنه ليشترط لقيد العضوية:

أن يكون طالب القيد حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية.

- أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشئون الرياضة.

وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع إخطار النقابة المختصة بذلك.

مجلس النواب قانون نقابة المهن الرياضية القيد نقابة المهن الرياضية

