خبير عسكري: المواجهة دخلت مرحلة استنزاف القدرات الإيرانية واستهداف البنية التحتية العسكرية

أكد العميد الركن عادل المشموشي الخبير العسكري، أن المواجهة الحالية بين أمريكا وإيران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري، مع انتقال العمليات إلى استهداف طرق المواصلات والبنية التحتية ذات الاستخدامين العسكري والمدني، مشيرًا إلى أن مسار الأحداث يوحي بأن الصراع أصبح مفتوحًا، في ظل تمسك جميع الأطراف بمواقفها وتصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح المشموشي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الحالية لا تشير إلى اقتراب تنفيذ عمليات إنزال بري أو احتلال للأراضي الإيرانية، وإنما تستهدف تفكيك البنية الداخلية وشل قدرة القوات الإيرانية على الحركة، من خلال تكثيف الضربات على مواقع تخزين اليورانيوم، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، إضافة إلى الزوارق العسكرية، بهدف تقويض القدرات العسكرية الإيرانية تدريجيًا.

وأشار الخبير العسكري إلى أن إيران لم تتمكن منذ بداية المواجهة من استهداف القطع البحرية الأمريكية بصورة مباشرة، ولو كانت تمتلك هذه القدرة لفعلت ذلك منذ وقت مبكر، معتبرًا أن تحركاتها تركز على تهديد الملاحة المرتبطة بنقل الطاقة، في محاولة لخلق أزمة طاقة ذات تأثير عالمي وخلط أوراق الصراع، مع استمرار التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز رغم الضغوط العسكرية المتزايدة.