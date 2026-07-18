بعد ساعات من الجدل.. بشكتاش يكشف الحقيقة الكاملة بشأن محمد صلاح

أغلق نادي بشكتاش التركي باب التكهنات بشأن إمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح بعدما أصدر بيانا رسميا نفى فيه بشكل قاطع صحة الأنباء التي ربطت قائد منتخب مصر بالانتقال إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء بيان النادي التركي ردا على حالة الجدل التي انتشرت خلال الساعات الماضية بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراب صلاح من ارتداء قميص بشكتاش في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل اللاعب.

بشكتاش: الشائعات لا أساس لها من الصحة

أكد بشكتاش في بيانه الرسمي أن جميع الأنباء التي نشرها الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو بشأن مفاوضات النادي مع محمد صلاح لا تمت للحقيقة بصلة واصفا تلك المعلومات بأنها "محض خيال".

وأوضح النادي أن الأخبار المتداولة حول انتقالات الفريق وشروط الصفقات لا تستند إلى أي مصادر رسمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التقارير تضلل الجماهير وتثير الجدل دون وجود حقائق تدعمها.

انتقادات حادة للصحفي التركي

ولم يكتفِ بشكتاش بنفي الأنباء بل وجه انتقادات مباشرة للصحفي ياجيز سابونجو أوغلو، مؤكدا أنه لا يمتلك أي صلة بالنادي أو بآلية إدارة ملف التعاقدات.

وأشار البيان إلى أن الصحفي اعتاد خلال الفترة الماضية نشر أخبار غير دقيقة بشأن سوق انتقالات بشكتاش، مؤكدًا أن المعلومات الخاصة بالصفقات الجديدة لا يتم الإعلان عنها إلا عبر المنصات الرسمية للنادي.

ما سبب إثارة الجدل؟

بدأت القصة بعدما نشر ياجيز سابونجو أوغلو أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح غادر مدينة إسطنبول دون توقيع العقود الخاصة بانتقال اللاعب إلى بشكتاش وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على وجود مفاوضات متقدمة بين الطرفين.

وسرعان ما انتشرت هذه الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قبل أن يخرج النادي التركي ببيان رسمي ينفيها بشكل كامل.

مستقبل محمد صلاح لا يزال غامضًا

ورغم نفي بشكتاش وجود أي مفاوضات، فإن مستقبل محمد صلاح لا يزال يثير اهتمام جماهير كرة القدم خاصة مع ارتباط اسمه بعدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة.

ويترقب عشاق النجم المصري الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة في ظل استمرار التكهنات حول النادي الذي سيقود معه المرحلة الجديدة من مسيرته بينما يبقى باب الاحتمالات مفتوحًا حتى حسم الملف بصورة رسمية.