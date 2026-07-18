كبلر: لم تغادر أيّ ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي

قال موقع "كبلر" لبيانات الملاحة أن الأمور متعثرة في مضيق هرمز بفعل العدوان الأمريكي المتجدد على المجرى المائي ورد إيران بإغلاقة وتهديد السفن التجارية والتعرض لها بالصواريخ.

وذكر الموقع أنه لم تغادر أيّ ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي.



ارتفعت كميات النفط المنقولة عبر مضيق باب المندب إلى 7.4 مليون برميل يومياً خلال يونيو، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعرض أحد أهم الممرات البحرية العالمية لاضطرابات جديدة.

ووفقاً لبيانات شركة "كبلر" (Kpler)، تعادل الكميات المنقولة عبر المضيق نحو 7 بالمائة من الإنتاج العالمي للنفط.

وتصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة بعدما طلبت طهران من جماعة الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في حال شنت الولايات المتحدة ضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وجاء ذلك بعد تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع باستهداف محطات توليد الطاقة والجسور في إيران.