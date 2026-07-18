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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"سبيس إكس" تجري محادثات مع البنتاجون لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي

"سبيس إكس"
"سبيس إكس"
أ ش أ

تجري شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، محادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لتوفير إمكانية الوصول إلى سعة مراكز بيانات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، بهدف تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات العسكرية والاستخباراتية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الاتفاق، في حال إتمامه، سيعزز الشراكة القائمة بين "سبيس إكس" والبنتاجون في مجالات إطلاق الصواريخ، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتتبع الصواريخ.

وذكرت الصحيفة أن الشركة تناقش أيضًا خططًا لمنافسة شركات الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل "كوري ويف"، من خلال تقديم قدرات حوسبية بتكلفة أقل.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأمريكية إلى تعزيز قدراتها الحوسبية لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي، فيما أعلنت شركة "أمازون" استثمار ما يصل إلى 50 مليار دولار لتوسيع خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة الموجهة للعملاء الحكوميين في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات بين "سبيس إكس" والبنتاجون لا تزال في مراحلها الأولية، وقد لا تسفر بالضرورة عن اتفاق نهائي.

وفي الوقت نفسه، أبرمت "سبيس إكس" مؤخرًا صفقات مماثلة، من بينها اتفاق متعدد السنوات مع شركة "جوجل" يتيح الوصول إلى نحو 110 آلاف شريحة معالجة من إنتاج شركة "إنفيديا"، إلى جانب البنية التحتية الحوسبية المرتبطة بها. كما وقعت اتفاقًا مع شركة "أنثروبيك"، التي ستستخدم كامل القدرة الحوسبية لمنشأة "كولوسوس 1" التابعة لـ"سبيس إكس"، مع قدرة إضافية تبلغ 300 ميجاوات.

سبيس إكس تكنولوجيا الفضاء الدفاع الأمريكية البنتاجون الذكاء الاصطناعي

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