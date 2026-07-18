تصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان وتحليق مسيّرات فوق الضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن انفجارا دوّى في أجواء سهل مرجعيون بجنوب لبنان، وتبيّن أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونه، مشيرة إلى أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، وذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية.

وأضافت الوكالة أن طيراناً مسيّراً يحلّق في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أغار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على دفعتين مستهدفاً منطقة مشاع المنصوري.

كما ذكرت أن قوات الاحتلال الاسرائيلى أطلقت اليوم عددا من الصواريخ الموجّهة من الجو باتجاه أحياء بلدة المنصوري المتاخمة لمزرعة بيوت السياد؛ ما أدى إلى حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.