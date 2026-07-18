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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلنسكي:استهدفنا منشأتين مهمتين في موسكو..ومقتل 7 مدنيين

زيلينسكي
زيلينسكي
محمد على

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تم استهداف منشأتين لوجستيتين رئيسيتين في موسكو وتامبوف الروسيتين.

 واعتبر زيلينسكي أن الهجمات الأوكرانية هي رد على الهجمات الروسية.


وسبق وقالت وزارة الدفاع الروسية أنها تصدت ليلا لعشرات المسيرات الأوكرانية على مقاطعة موسكو ومناطق أخرى.

وقالت وكالة تاس أن الهجوم الأوكراني بالمسيرات على موسكو هو من بين الأكبر خلال العامين الماضيين، فيما قال عمدة موسكو أن الهجوم الأوكراني على المدينة استخدمت فيه أكثر من 370 مسيرة وتم اعتراض معظمها و64 على تخوم المدينة.
 

في هذه الأثناء، جرى الإعلان عن مقتل 7 مدنيين إثر استهداف مسيرات أوكرانية مركزا لوجستيا لشركة "وايلدبيريز" بمقاطعة تامبوف الروسية.

إذ أعلن حاكم المقاطعة يفجيني بيرفيشوف، مقتل 7 أشخاص كانوا يعملون في مستودع بمدينة كوتوفسك، إثر هجوم أوكراني، مشيرًا إلى إصابة 25 شخصًا بجروح.

ووفقا لبيرفيشوف، زُوّدت الطائرات المسيّرة التي نفذت الهجوم بشظايا متفجرة، بهدف التسبب بسقوط عدد أكبر من الضحايا.


يشار إلى أن هذا الهجوم  الأوكراني ليس الوحيد ضد المدنيين الروس، ففي 17 يونيو الماضي، استهدف نظام كييف حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال من بيلاروسيا بطائرة مسيرة بالقرب من مقاطعة بريانسك الحدودية الروسية.

وفي 22 مايو الماضي، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، سكنًا طلابيًا في مدينة ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، ما أسفر عن مقتل 21 يافعًا وإصابة 44 آخرين.

 

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