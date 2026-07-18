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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق في محطة كهرباء بالكويت إثر هجوم إيراني

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة ​الكهرباء والماء والطاقة ‌المتجددة الكويتية اليوم، السبت، ​عن اندلاع حريق في إحدى ⁠محطات ​الكهرباء وتقطير ​المياه إثر هجوم إيراني.

وأضافت أنه تم فصل عدد من وحدات التوليد ‌كإجراء ⁠احترازي حفاظا على سلامة المحطة واستقرار الشبكة، مشيرة إلى أنه ⁠جرى تفعيل خطط الطوارئ مع مواصلة ⁠أعمال الإطفاء والإصلاح.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية، تعرض محطة كهرباء وتقطير مياه لهجوم إيراني، ما أسفر عن أضرار في مرافق المحطة واندلاع حريق، وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأضافت في بيان أن الأضرار استدعت تفعيل خطط الطوارئ والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
وذكرت أن فرق قوة الإطفاء باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارئ التابعة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة، والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن مع الالتزام بمعايير السلامة. 

حريق ⁠محطات ​الكهرباء هجوم إيراني وحدات التوليد خطط الطوارئ أعمال الإطفاء

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