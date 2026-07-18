محافظ بورسعيد يصدق على ترقية 409 معلمين مستوفين للشروط

صدق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ترقية 409 من شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والإعلام، وأمناء المكتبات، وذلك ممن استوفوا متطلبات الترقية وحصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، وفقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

محافظ بورسعيد يصدق على ترقية 409 معلمين وأعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط الترقية

ويأتي ذلك بناءً على كشوف أسماء شاغلي وظائف المعلمين وما يعادلها، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم (68) والذي تضمن ترقية عدد 417 من المعلمين، مع التأكيد على ضرورة التحقق من صحة البيانات واستيفاء شروط الترقية قبل صدور قرار المحافظ.

وتقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للسادة المعلمين وأعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط الترقية ، متمنيا لهم استمرار التوفيق و النجاح في مسيرتهم المهنية