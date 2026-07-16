في لقاء موسع.. محافظ بورسعيد يستمع لمطالب المواطنين ويوجه بحلول عاجلة لمشكلاتهم

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، سلسلة لقاءاته مع المواطنين، حيث عقد لقاءً موسعاً مع عدد من المواطنين، في إطار حرصه على الاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، وبحثها والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، موجهاً الجهات المعنية بسرعة فحص الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين

محافظ بورسعيد يوزع عددا من المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم للأسر الاولى بالرعاية

جاء اللقاء بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام وعدد من القيادات التنفيذية و رؤساء الأحياء بالمحافظة

واستهل المحافظ اللقاء بتوزيع عددا من المساعدات المالية و الغذائية و اللحوم للأسر الاولى بالرعاية وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من شكاوى وطلبات المواطنين، والتي تنوعت بين مشكلات صحية واجتماعية وسكنية وطلبات عمل، فضلاً عن عدد من الشكاوى المتعلقة بالمحال والمنشآت والمخالفات، حيث وجه المحافظ بدراسة كل حالة على حدة والتعامل معها وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة

شكوى من أضرار ومخلفات وإزعاجات ناتجة عن أحد المحال والمطاعم المجاورة لعقار سكني، تضمنت التعدي على باكية العمارة وغلق جزء من الممر العام واستغلال الرصيف، إلى جانب تركيب أفران وشوايات ومداخن أسفل الشقق السكنية، وما ينتج عنها من أدخنة وروائح وضوضاء حتى ساعات متأخرة، فضلاً عن وجود تجهيزات وأنابيب غاز تمثل خطورة على السكان، حيث وجه المحافظ بفحص الشكوى ميدانياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات أو إشغالات

شكوى مواطنة بشأن الظروف الصحية الصعبة لأسرتها، حيث تعول زوجاً فاقداً للبصر وخضع لبتر بالساقين، فضلاً عن معاناة ابنتها الأولى من مضاعفات مرض السكري وصدور قرار بإحالتها للمعاش دون تنفيذ منذ عام، ومعاناة ابنتها الثانية من مرض نادر وطلبها النقل إلى عمل إداري يتناسب مع حالتها الصحية، حيث وجه المحافظ ببحث الملفين مع الجهات المختصة، وسرعة فحص موقف المعاش وطلب النقل، والتحقق من أسباب تأخر التنفيذ.

شكوى بشأن إحدى المنشآت الفندقية والادعاء بتصنيفها الفندقي ومخالفة الإجراءات المنظمة للحجز والفوترة، حيث وجه المحافظ بإحالة الشكوى للجهات المختصة لفحص المستندات والتحقق من جميع الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت أي مخالفات.

طلب بشأن ترميم واجهات عقار تراثي مقيد ضمن المباني التراثية بالمحافظة، نظراً لتدهور حالتها وتأثرها بالعوامل الجوية، حيث وجه المحافظ بعرض الطلب على اللجنة الفنية المختصة بالتراث والمعمار لدراسة إدراج أعمال الترميم ضمن الخطط المعتمدة، وفقاً للقواعد المنظمة.

شكوى بشأن مزرعة دواجن مرخصة بجمعية الإسراء جنوب بورسعيد، تضرر مقدمها من رصد تغير مكاني رغم عدم وجود أي إنشاءات أو تعديات جديدة، حيث وجه المحافظ بفحص المستندات وتقارير المعاينة ومراجعة موقف المزرعة على الطبيعة قبل اتخاذ أي إجراء.

عدد من الطلبات الخاصة بتوفير أو استبدال محال وباكيات بالأسواق، حيث طالب أحد المواطنين باستبدال محل بآخر على واجهة حيوية، فيما تقدم مواطن آخر بطلب نقل كافيه من شارع القدس ببورفؤاد إلى إحدى الباكيات على سور الأكاديمية البحرية، نظراً لتعرضه للسرقة وصعوبة ظروفه الصحية، حيث وجه المحافظ بفحص الطلبات ودراسة البدائل المتاحة وفقاً للقواعد المنظمة.

شكوى بشأن قرار إزالة دورين بعقار سكني بشارع سعد زغلول، حيث أوضح مقدم الطلب أن الوحدة تمثل المسكن الوحيد لأسرته، حيث وجه المحافظ بإعادة فحص الحالة الإنشائية للعقار من خلال اللجنة الفنية المختصة، وبيان مدى إمكانية الترميم أو اتخاذ ما يلزم بشأن توفير بديل وفقاً للقانون.

شكوى بشأن تأخر تنفيذ إجراءات تثمين شقتين صدر بشأنهما قرارات وأحكام سابقة، حيث وجه المحافظ بمراجعة الملف القانوني والإداري بالكامل، وفحص أسباب التأخير وبحث موقف المواطن وفقاً للمستندات والقرارات الصادرة.

طلب بشأن شاب يعاني من مرض نفسي منذ سنوات ويشكل خطراً على نفسه ووالديه المسنين، مع عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف الإيداع والعلاج، حيث وجه المحافظ بسرعة بحث الحالة والتنسيق مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية والعلاج حفاظاً على سلامته وسلامة أسرته.

طلب والدة مريض نفسي لتوفير العلاج والمتابعة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو على نفقة الدولة، حيث وجه المحافظ بفحص الحالة والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث سبل توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

شكوى بشأن عدم صلاحية وحدة سكنية تم تسليمها لأحد المواطنين للسكن الآدمي، لوجود تسريب مياه وسقوط أجزاء من السقف وظهور حديد التسليح، حيث وجه المحافظ بسرعة معاينة الوحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها بشكل جذري أو بحث توفير بديل آمن وفقاً للقواعد.



عدد من طلبات توفير فرص عمل لمواطنات مطلقات ومعيلات وأسر تعاني من صعوبة الظروف المعيشية، من بينهم حاصلات على مؤهلات جامعية، حيث وجه المحافظ ببحث الحالات والتنسيق مع الجهات المختصة لبحث فرص العمل المتاحة وفقاً للقواعد. وطلب توفير فرصة عمل لمواطن يعاني من صعوبة ظروفه المعيشية ويعول أسرة، حيث وجه المحافظ ببحث حالته وتوفير الدعم اللازم في إطار الإمكانيات المتاحة.

طلب أسرة بشأن ابن يعاني من تأخر عقلي ويبلغ من العمر 35 عاماً ولا يعمل، حيث وجه المحافظ بدراسة الحالة وبحث سبل توفير الرعاية والدعم المناسب بما يساهم في توفير حياة كريمة له

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن المحافظة حريصة على الاستماع إلى المواطنين والتعامل الفوري مع الشكاوى والمطالب، موجهاً الأجهزة التنفيذية بسرعة فحص الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، خاصة الحالات الإنسانية والصحية، بما يضمن تحقيق أفضل استجابة ممكنة للمواطنين.

يمكن للمواطنين الراغبين في لقاء المحافظ التقدم بطلب من خلال التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، مع تقديم طلب موضح به رقم الهاتف وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، أو التقديم إلكترونيًا عبر البريد المخصص لذلك:

[email protected]

مع ضرورة استيفاء كافة البيانات الشخصية وبيانات التواصل بدقة، وإرفاق المستندات الداعمة، علمًا بأنه لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة.

وفي ختام اللقاء، توجه المواطنون بالشكر والتقدير للمحافظ على حرصه على التواصل معهم والاستجابة لمطالبهم على الفور، وسط فرحة الأهالي بهذه اللفتة الطيبة