محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء ويؤكد استمرار الرقابة اليومية

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية على المخابز البلدية المدعمة بقرية محلة زياد ومجول بمركز سمنود، استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر تموينية شملت 3 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز. كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 13 محضرًا.

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كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة كفر الزيات أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، شملت 6 مخالفات نقص وزن، ومخالفة نقص مواصفات، ومخالفة لعدم إعطاء بون صرف، ومخالفة امتناع عن البيع، ومخالفة لعدم وجود سجل.

حملات مخابز

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات 23 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.