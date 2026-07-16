قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية تفوق الخيال.. ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x

مواصفات هاتف N6
مواصفات هاتف N6
لمياء الياسين

لا تضيع شركة ون بلس أي وقت في توسيع نطاق سلسلة هواتفها الجديدة فائقة التوفير من سلسلة N، فبعد أسابيع قليلة من إطلاق هاتف N6، شوّقت الشركة بالفعل لهاتف N6x القادم ، ما يشير إلى هاتف آخر بأسعار معقولة يستهدف المشترين الذين يرغبون في أداء يومي قوي دون إنفاق الكثير.

مواصفات هاتف N6 

أُطلق هاتف N6 في 30 يونيو 2026، كأول خطوة حقيقية لشركة OnePlus نحو فئة الهواتف ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل عن سلسلة Nord. يبدأ سعره من حوالي 22,999 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت يعد أكثر ما أثار إعجاب المستخدمين هو بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، وشاشته الكبيرة LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 720p ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 6360 Apex، وكاميرا رئيسية بسيطة بدقة 50 ميجابكسل. لا يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع، ولكنه يوفر عمر بطارية ممتاز وأداءً سلسًا في فئة الهواتف التنافسية التي تقل أسعارها عن 25,000 روبية هندية حوالي 13 ألف جنيه مصري.
 

ميزات هاتف N6

لا تزال المعلومات المتوفرة عن هاتف N6x شحيحة للغاية إلى أن التسريبات أشارت إلى انه من المتوقع  أن يكون نسخة مُحسّنة قليلاً من هاتف N6 أو أنه يتشارك بعض المكونات مع هواتف أخرى من عائلة OPPO/Realme لخفض سعره فوفقا لمصادر مطلعة من المتوقع الاستغناء عن مكونات الجيل الخامس الأكثر تكلفة لتعويض ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة وخفض السعر إلى أقل من 16000 روبية. 

هاتف OnePlus N6x اتف N6 سلسلة Nord شركة OnePlus عمر بطارية ارتفاع تكاليف خفض السعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

تويوتا كراون

أول صور رسمية.. ظهور تويوتا كراون كروس أوفر 2027

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد