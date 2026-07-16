بطارية تفوق الخيال.. ون بلس تشوّق لهاتفها الجديد N6x

لا تضيع شركة ون بلس أي وقت في توسيع نطاق سلسلة هواتفها الجديدة فائقة التوفير من سلسلة N، فبعد أسابيع قليلة من إطلاق هاتف N6، شوّقت الشركة بالفعل لهاتف N6x القادم ، ما يشير إلى هاتف آخر بأسعار معقولة يستهدف المشترين الذين يرغبون في أداء يومي قوي دون إنفاق الكثير.

مواصفات هاتف N6

أُطلق هاتف N6 في 30 يونيو 2026، كأول خطوة حقيقية لشركة OnePlus نحو فئة الهواتف ذات الأسعار المعقولة، والتي تقل عن سلسلة Nord. يبدأ سعره من حوالي 22,999 روبية هندية لنسخة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت يعد أكثر ما أثار إعجاب المستخدمين هو بطاريته الضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 45 واط، وشاشته الكبيرة LCD بحجم 6.75 بوصة ودقة 720p ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 6360 Apex، وكاميرا رئيسية بسيطة بدقة 50 ميجابكسل. لا يحتوي على كاميرا فائقة الاتساع، ولكنه يوفر عمر بطارية ممتاز وأداءً سلسًا في فئة الهواتف التنافسية التي تقل أسعارها عن 25,000 روبية هندية حوالي 13 ألف جنيه مصري.



ميزات هاتف N6

لا تزال المعلومات المتوفرة عن هاتف N6x شحيحة للغاية إلى أن التسريبات أشارت إلى انه من المتوقع أن يكون نسخة مُحسّنة قليلاً من هاتف N6 أو أنه يتشارك بعض المكونات مع هواتف أخرى من عائلة OPPO/Realme لخفض سعره فوفقا لمصادر مطلعة من المتوقع الاستغناء عن مكونات الجيل الخامس الأكثر تكلفة لتعويض ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة وخفض السعر إلى أقل من 16000 روبية.