القبض على شخص يدير مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لإنتاج وتعبئة المخصبات والمبيدات الزراعية السائلة المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول ، وبحوزته (144 ألف لتر منتج نهائى لمخصبات ومبيدات زراعية سائلة مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









