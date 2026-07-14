محافظ بورسعيد يبدي استياءه من ضعف الإقبال على منفذ بيع لحوم بورفؤاد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، منفذ توزيع اللحوم التابع لمشروع تربية الماشية بمدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الإقبال من المواطنين، في إطار حرص المحافظة على تعظيم الاستفادة من المشروعات التي تستهدف توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، والأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد

وخلال تفقده، أبدى محافظ بورسعيد استياءه من ضعف الإقبال على منفذ بيع اللحوم، وما تشهده حركة البيع والشراء من حالة ركود لا تتناسب مع الإمكانات المتاحة بالمشروع، و عدم تواجد اللحوم داخل المنفذ ،، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء المنفذ هو توفير لحوم ذات جودة عالية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، الأمر الذي يستلزم تحقيق الاستفادة القصوى من المشروع.

محافظ بورسعيد يتفقد منفذ توزيع اللحوم التابع لمشروع تربية الماشية بمدينة بورفؤاد

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون إدارة الحوكمة بإعداد دراسة متكاملة وفورية لتقييم أسباب ضعف الإقبال على المنفذ، تتضمن تحليل الوضع الحالي، ورصد التحديات، واقتراح الآليات والحلول المناسبة التي تسهم في تنشيط حركة البيع وزيادة إقبال المواطنين، بما يضمن تحقيق أفضل استغلال للمنفذ والوصول إلى الفئات المستهدفة وزيادة الإقبال من المواطنين

كما شدد المحافظ على ضرورة دراسة الموضوع من جميع جوانبه، ووضع رؤية واضحة لتطوير آليات التشغيل والتسويق، بما يحقق أهداف المشروع في توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعظم العائد من المشروع