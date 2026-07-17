تشميع مركز تجميل وثلاث 3 عيادات خاصة وتخصصية بقرار محافظ بورسعيد

نفذت اداره العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية فى محافظة بورسعيد قرار التشميع لعدد من المنشآت الصحية الغير مستوفاه الشروط و التراخيص بناء علي قرار اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد

جاء القرار تنفيذا لتوجيهات ا.د خالد عبدالغفار وزير الصحه والسكان وتوجيهات اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد وتعليمات ا.د ايمان هارون وكيل وزاره الصحه بمحافظة بورسعيد بتكثيف المرور علي جميع المنشئات الطبيه الخاصه واحكام الرقابه عليها وذلك لتقديم افضل خدمه طبيه متكامله

بينهم مركز تجميل و3 عيادات

كانت ادارة العلاج الحر رئاسة د رامي الفرارجي شنت حملة اسفرت عن تشميع عدد اربع منشات طبيه غير مرخصه بواقع مركز تجميل وعياده تخصصيه وعيادتين خاصة



وشددت اداره العلاج الحر ومديريه الشئون الصحيه استمرار هذه الجهود لضمان تقديم خدمات طبيه امنه وفعاله تلبي احتياجات المواطنين