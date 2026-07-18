حملات تفتيشية وميدانية مكثفة لضرب العشوائية وفرض الانضباط بأحياء بورسعيد وبورفؤاد

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، سلسلة من الحملات الموسعة والجهود التنفيذية والرقابية تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالتحرك الميداني المكثف لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع شكاوى الأهالي، وفرض الانضباط الكامل بالشارع البورسعيدي مع الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة بالتزامن مع فصل الصيف

صيانة بوابات الشاطئ وحظر الدواب

أعلنت سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، عن بدء خطة متكاملة لتهيئة شاطئ المدينة ليكون في أبهى صورة باعتباره الواجهة السياحية الأولى بالمدينة خلال فصل الصيف.

فرض الانضباط بالشاطئ:

البدء في صيانة بوابات مداخل الشاطئ لتنظيم دخول المصطافين، مع إصدار قرار حاسم باستمرار حظر دخول سيارات النقل بكافة أنواعها، ومنع تواجد الخيام والدواب بطول حرم الشاطئ، ومصادرة أية مظاهر عشوائية فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تعزيز النظافة: التنسيق مع شركة النظافة لزيادة ورديات العمل اليومية وتدعيم الشاطئ بعدد كافٍ من حاويات القمامة المعدنية.

رواج سياحي كبير:

شهدت مدينة بورفؤاد إقبالاً من مئات الزائرين ورحلات اليوم الواحد لزيارة معالم بورفؤاد الفريدة، وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات، وركوب المعدية، والتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وفيلات الهيئة ذات الطراز الفرنسي، وزيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي، وميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية.

حي الشرق.. استمرار أعمال الكنس الآلي وحملات نظافة صباحية مكثفة

وبمتابعة مستمرة من الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، واصلت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتعاون مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة جهودها للحفاظ على البيئة والشكل الجمالي

الكنس الآلي اليومي:

رصدت المتابعة الميدانية استمرار أعمال الكنس الآلي للجزر الوسطى باستخدام السيارات المكنسة المخصصة بشارعي "محمد علي" و"٢٣ يوليو" خلال الفترة الصباحية، لمنع تراكم الرمال والأتربة بجانب الأرصفة وتيسير الحركة المرورية.

رفع تجمعات المخلفات:

شنت فرق العمل حملة صباحية مكثفة لرفع مخلفات القمامة أولاً بأول من مختلف الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، بالاستعانة بالمعدات والسيارات اللازمة لضمان توفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

حي العرب.. حملة إشغالات مسائية مكثفة بمحيط سوق السمك الجديد

قادت المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، حملة إشغالات مسائية مكبرة استهدفت تفتيش وضبط الشارع بالمناطق الحيوية التي تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين والزائرين

استهدفت الحملة محيط سوق السمك الجديد، وممشى الكورنيش، وحديقة المنتزه، وأسفرت عن رفع وإزالة التعديات وعوائق الطريق ومصادرة المخالفات.

إلزام المحال بخط التنظيم:

وتم التنبيه الصارم على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بعدم إشغال الأرصفة أو التعدي على حرم الطريق العام، لضمان السيولة المرورية وحق المشاة في رصيف آمن، مع التأكيد على استمرار الحملات صباحاً ومساءً لتطبيق القانون بكل حزم.

حي المناخ.. انتشار المعدات الثقيلة لرفع تراكمات المخلفات

وتحت الإشراف الميداني المباشر والتكليفات الصادرة من شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، تواصلت أعمال المنظومة الجديدة للنظافة .

التعامل مع بؤر التلوث:

شهدت شوارع ومناطق الحي انتشارًا مكثفًا لسيارات ومعدات شركة "نهضة مصر" واللوادر المساعدة، لرفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق أولاً بأول وتطهير أماكنها لمنع بؤر التلوث تماشياً مع رؤية مصر 2030.

التواصل مع المواطنين:

أهاب الحي بالمواطنين الالتزام بإلقاء المخلفات في أماكنها المخصصة، معلناً عن استمرار استقبال البلاغات والشكاوى الميدانية لسرعة الاستجابة لها عبر الخط الساخن رقم (17696).

حي الزهور.. استجابة فورية لشكاوى الأهالي بحملة إشغالات خلف المجمع الإسلامي

بناءً على توجيهات المحافظ بسرعة التفاعل مع متطلبات المواطنين، قاد المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الزهور، حملة موسعة بالحي

فتح الطرق المغلقة:

استهدفت الحملة منطقة التعاونيات الواقعة خلف المجمع الإسلامي، حيث تم التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات العشوائية، ومصادرة المخالفات وإزالة التعديات التنظيمية على الفور لفرض الانضباط وفتح المحاور المرورية أمام حركة المشاة والسيارات.

حي الضواحي.. كسح تجمعات المياه بالإسراء وحملة "اليد من حديد" لإزالة الإشغالات بعيدًا عن العطلات

أكد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، أنه لا عطلات أمام خدمة المواطنين، مقوداً عدة حملات متوازنة منذ الصباح الباكر

طوارئ الصرف الصحي:

تواجد رئيس الحي ميدانياً للإشراف على أعمال كسح تجمعات مياه الصرف الصحي وتسليك غرف التفتيش والخطوط بمحيط عمارات الإسراء (١١٨، ١١٩، ١٢٠) باستخدام سيارات الكسح التابعة للحي للاستجابة العاجلة لشكاوى الأهالي.

حملة إشغالات مكبرة:

قاد "الوالي" حملة مكبرة بشارع العبور ومنطقتي النصر والنور بمشاركة إدارتي الإشغالات وشؤون البيئة وسكرتير الحي.

وأسفرت عن مصادرة عربة لتحضير المأكولات السريعة، ترابيزات خشبية وكراسي، استاندات وبنوك خشبية، وترابيزة بلياردو كانت تعيق نهر الطريق، وتم تطبيق غرامات بيئية وإشغال طريق ضد المخالفين.

وحدة الرصد البيئي.. متابعة مكثفة لكورنيش العرب والمناخ والتعامل مع تسريب مياه حلوة

قادت لمياء الجيار رئيسة وحدة الرصد البيئي، جولة ميدانية موسعة لإدارة الرصد الميداني لمتابعة الحالة البيئية العامة والتأكد من جاهزية المحافظة لاستقبال المصطافين

تجهيز قطاع الكورنيش:

تابعت الوحدة أعمال النظافة، ورفع الصناديق، والكنس، والري بنطاق حي العرب وحي المناخ، وخاصة منطقة الكورنيش، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المصطافين عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المسطح خلف "ستايل سكوير" باستدعاء الخدمات المعاونة للشركة.

إصلاح تسريب مياه والوقاية من الأخطار: رصدت فرق الوحدة تسريبًا بماسورة مياه حلوة خلف كورنيش حي المناخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة العمليات بالمحافظة لترتيب غلقها وإصلاحها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس، كما تم التنبيه المشدد بغلق وتأمين أعمدة الإنارة العامة المكشوفة وإصلاح لوحة كهرباء تم رصدها مكشوفة بذات القطاع حفاظاً على سلامة المواطنين.