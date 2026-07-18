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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إصابات وخسائر مادية جسيمة بالكويت إثر اعتداءات إيرانية على موقع نفطي حيوي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قالت مؤسسة البترول الكويتية، إن أحد المواقع الحيوية في القطاع النفطي تعرض صباح اليوم “السبت”، لاعتداءات إيرانية متكررة.

وأضافت المؤسسة في بيان، أن الاعتداءات نتج عنها عدد من الإصابات، وخسائر مادية جسيمة.

وأوضحت المؤسسة أنها باشرت التعامل مع آثار الاعتداءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

من جانبه، أعلن الحرس الثورى الإيراني عن استهداف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت.

وأضاف الحرس الثورى: "استهدفنا مركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين.. وقواتنا دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للجيش الأمريكي في البحرين".

مؤسسة البترول الكويتية القطاع النفطي خسائر مادية الاعتداءات الحرس الثورى الإيراني

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