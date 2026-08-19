ماهر غريب: موقف الزمالك تجاه بيزيرا لم ولن يتغير.. ونتمسك بتواجده في القاهرة

أكد ماهر غريب رئيس المنظومة الإعلامية في نادي الزمالك، ان موقف الزمالك تجاه البرازيلي هو أن بيزيرا لم ولن يتغير.

وقال غريب في تصريحات على راديو ميجا إف إم مع كريم رمزي: عقدنا جلسة زووم مع وكيل خوان بيزيرا ومحامي اللاعب وطالبوا بمناقشة عرض شباب الأهلي دبي ورحيله.



وأضاف: الرد كان بتواجد اللاعب في القاهرة ورفض رحيله عن الفريق، والتمسك الكامل بضرورة عودته للقاهرة والانتظام في الفريق، وموقف الزمالك تجاه اللاعب لم ولن يتغير.

وتابع: شركة الكرة مازالت قائمة ولن يتم اتخاذ قرارات بشأنها إلا من خلال مصلحة نادي الزمالك، والأمر به مناقشات دائمة بين مجلس الزمالك ولكن بما يهدف ويحقق مصلحة نادي الزمالك.