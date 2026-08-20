مواعيد مباريات اليوم الخميس 20-8-2026 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 20-8-2026 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة طرازبون التركي بقيادة محمد صلاح الذي يفتتح مشواره مع فيرينكفاروسي في التصفيات المؤهلة بطولة الدوري الأوروبي.

التصفيات المؤهلة للدوري الأوروبي

كايرات ألماتي ضد أندرلخت - الساعة 6 مساء

ميالبي ضد سالزبورج - الساعة 7 مساء

بشكتاش ضد كاونو زالجيريس - الساعة 8 مساء

طرابزون سبور ضد فيرينكفاروسي - الساعة 8 مساء - قناة ON Sports

النجم الأحمر ضد فيكتوريا بلزن - الساعة 9 مساء

بنفيكا ضد أي جي إف - الساعة 10 مساء

تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي

إف سي إنتر توركو ضد كوبنهاجن - الساعة 7 مساء

ميتييلاند ضد رايكا - الساعة 8 مساء

نوردشيلاند ضد سانت جالين - الساعة 8 مساء

ترومسو ضد برايتون - الساعة 8 مساء

باوك سالونيكا ضد بران - الساعة 8.45 مساء

جورنيك زابرزي ضد موناكو - الساعة 9 مساء

سيون ضد أياكس - الساعة 9.15 مساء

خيتافي ضد بارتيزان بلجراد - الساعة 10 مساء

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو ضد ديبورتيفو ألافيس - الساعة 10 مساء

الدوري السعودي

الفيحاء ضد الهلال - الساعة 9 مساء - قناة Thmanyah

الدوري القطري

الوكرة ضد قطر - الساعة 5.15 مساء

الريان ضد لوسيل - الساعة 7.30 مساء