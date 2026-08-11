جواو كانسيلو يضغط على الهلال السعودي لتسريع العودة إلى برشلونة

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن محاولات جواو كانسيلو لاعب فريق الهلال السعودي للعودة من جديد لبرشلونة بعد قضاء فترة إعارة داخل النادي الكتالوني في الموسم الماضي.

ويترقب كانسيلو قرار عودته من جديد لبرشلونة بعد التوصل لاتفاق بين إدارة النادي الكتالوني والهلال السعودي في الأيام الماضية.

وأشار جواو كانسيلو إلى عودته إلى برشلونة بعد نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي يحتفل فيها بهدف سجله بقميص الفريق في غشارة واضحة لعودته من جديد.

وحسب تقرير صحيفة سبورت فإن النادي الكتالوني توصل لاتفاق لضن جواو مانسيلو رسميا من النادي السعودي في صفقة بيع نهائي بمبلغ 10 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة معطلة بسبب بعض المشكلات الضريبية وتمسك الهلال ببعض الشوط العملية في الوقت الذي يؤكد فيه النادي الكتالوني عودة اللاعب وإنهاء كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة.