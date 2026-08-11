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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحدد بديل أراوخو من داخل الدوري الإسباني

أراوخو
أراوخو
إسراء أشرف

دخل البرازيلي ناتان دي سوزا، مدافع ريال بيتيس، دائرة اهتمامات برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما بدأ النادي الكتالوني البحث عن بديل للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو عقب انتقاله إلى ليفربول.

ووفقًا لما ذكرته قناة TNT Sports Brazil، فإن برشلونة وضع ناتان ضمن أبرز الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الخلفي، في ظل رحيل أراوخو إلى ليفربول على سبيل الإعارة، مع وجود بند يسمح للنادي الإنجليزي بالتعاقد معه نهائيًا مقابل 55 مليون يورو.

ويرى برشلونة أن ناتان، البالغ من العمر 25 عامًا، يمتلك المواصفات المطلوبة لتدعيم دفاع الفريق، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بالقدم اليسرى، كما يتمتع بطول يبلغ 1.88 متر.

وبدأ المدافع البرازيلي مسيرته داخل أكاديمية فلامنجو، قبل أن يخوض تجارب مع ريد بول براجانتينو ونابولي، ثم انتقل إلى ريال بيتيس عام 2024، ليصبح أحد العناصر الأساسية في دفاع الفريق الإسباني.

وخلال مسيرته مع بيتيس، شارك ناتان في 97 مباراة رسمية، وهو ما يمنحه خبرة جيدة في المنافسات الأوروبية والإسبانية رغم صغر سنه نسبيًا.

وتقدر القيمة السوقية الحالية للمدافع البرازيلي بنحو 25 مليون يورو وفقًا لبيانات موقع «ترانسفير ماركت»، فيما لم تتضح بعد قيمة العرض الذي قد يتقدم به برشلونة للحصول على خدماته.

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