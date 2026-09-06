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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: قائمة الزمالك الأضعف في آخر 10 سنوات .. ومحمود جهاد «مظلوم»

تامر عبدالحميد دونجا
تامر عبدالحميد دونجا
عبدالله هشام

تحدّث تامر عبد الحميد «دونجا»، نجم نادي الزمالك السابق، عن رؤيته الفنية لمستوى الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، إلى جانب موقفه من بعض اللاعبين والراحلين عن النادي.

وقال تامر عبد الحميد، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «أتمنى تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وتيفو جماهير الزمالك أمام بطل جيبوتي كان رائعًا».

وتطرق تامر عبد الحميد للحديث عن قائمة الزمالك، مؤكدًا: «قائمة الزمالك هي الأضعف على الإطلاق خلال آخر 10 سنوات، بسبب إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة».

وعن محمود جهاد، لاعب الزمالك، أوضح دونجا: «محمود جهاد غير جاهز في الوقت الحالي، ومن الظلم الحكم عليه خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات».

كما كشف تامر عبد الحميد عن رأيه في رحيل أيمن أمير عبد العزيز عن الزمالك، قائلًا: «كنت ضد رحيل أيمن أمير عبد العزيز عن الزمالك».

واختتم تصريحاته بالحديث عن يوسف وائل فرنسي، موضحًا أن اللاعب يقدم مستويات جيدة، لكنه يرفض تجديد عقده مع الزمالك بسبب مطالبه المالية، مشيرًا إلى أن اللاعب طلب الحصول على 4 ملايين جنيه، إلا أن النادي رفض.

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