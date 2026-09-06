قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يحسم أرتيتا قمة الأصدقاء أم يكتب ألونسو بداية جديدة في قمة أرسنال وتشيلسي ؟
سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة
موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة القادمة بالدوري.. والقنوات الناقلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بمستهل تعاملات اليوم .. مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى
«زد» يواجه أساس الجيبوتي اليوم في الكونفدرالية.. القنوات الناقلة وموعد المباراة
ما حكم إفشاء السر بعد الحلف؟ .. أمين الفتوى يجيب
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة بالدوري .. والقنوات الناقلة
الاحتلال يشن ضربات في جنوب لبنان بعد إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين نحو جنود إسرائيليين
«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو
الليلة .. برشلونة أمام اختبار «ميستايا».. «فليك» يبحث عن الانتصار الرابع وصدارة الدوري الإسباني
احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة
مصر تدعم رئاسة بنجلاديش للجمعية العامة للأمم المتحدة .. تفاصيل اتصال عبد العاطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بالكويت يدشن فعاليات الصالون الثقافى للمكتب الثقافي المصري بندوة "من الوثيقة إلى الرواية"

سفير مصر بالكويت يدشن فعاليات الصالون الثقافى للمكتب الثقافي المصري بندوة "من الوثيقة إلى الرواية"
سفير مصر بالكويت يدشن فعاليات الصالون الثقافى للمكتب الثقافي المصري بندوة "من الوثيقة إلى الرواية"
أ ش أ

نظم المكتب الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت ندوة ثقافية بعنوان «من الوثيقة إلى الرواية.. كيف تتحول الوقائع التاريخية والإنسانية إلى عمل أدبي»، تحت رعاية وحضور السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى دولة الكويت.

وأكد السفير أبو الوفا في مداخلته خلال الفعالية، أن الندوة تكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لما تتناوله من عمل أدبي يستحضر التاريخ والذاكرة والهوية، وإنما أيضا لكونها تأتي في إطار تدشين فعاليات الصالون الثقافي للمكتب الثقافي المصري.

وأشار إلى أن هذا الصالون يوفر مساحة مفتوحة للحوار والفكر والإبداع، ومنصة للتعريف بما تزخر به الثقافة المصرية من تنوع وثراء، وفي الوقت ذاته يتيح مجالا للتفاعل مع النشاط الثقافي والأدبي والفكري في دولة الكويت الشقيقة، والتي تتمتع بنشاط وحضور ثقافي وفكري لافت ومتميز.

وأضاف السفير أبو الوفا أن الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تنظمها السفارة ومكتبها الثقافي في الكويت تأتي انعكاسا لما تتمتع به العلاقات المصرية–الكويتية من خصوصية وعمق؛ وهي علاقات لا تقتصر على أبعادها السياسية والاقتصادية، وإنما تمتد إلى روابط ثقافية وفكرية وتعليمية وإنسانية راسخة، أسهم فيها على مدى عقود الأدباء والمثقفون والفنانون والمؤسسات الثقافية في البلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة أمينة أبو المكارم، الملحق الثقافي المصرى، الندوة، مستعرضة جانبا من أعمال المستشار محمد عبد العال الخطيب وتجربته الأدبية.

وسلطت الضوء على عدد من رواياته وما تتناوله من قضايا وموضوعات مستوحاة من الوقائع والتجارب الإنسانية والتاريخية.

كما طرحت عددا من التساؤلات والمحاور للنقاش حول كيفية انتقال الحدث من صورته الواقعية والموثقة إلى البناء الروائي، وحدود التفاعل بين الحقيقة التاريخية والخيال الأدبي، ودور الكاتب في إعادة تقديم الذاكرة والوقائع في صورة إبداعية.

واستعرض المستشار محمد عبد العال الخطيب خلال الندوة تجربته الذاتية في الانتقال من الوثيقة والوقائع إلى الرواية، وما يرتبط بذلك من تحديات إبداعية وفكرية في إعادة صياغة الأحداث وتقديمها في قالب أدبي يجمع بين دقة الوقائع وحرية الإبداع والخيال.

وشهدت الندوة حضورا وتفاعلا لافتا من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، حيث دار نقاش ثري حول دور الأدب في حفظ الذاكرة الإنسانية، وإعادة قراءة التاريخ من منظور إبداعي، والحدود الفاصلة بين الوثيقة والخيال في العمل الأدبي.

ويأتي تنظيم الندوة في إطار خطة سفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، والمكتب الثقافي المصري، الرامية إلى تعزيز الدور الثقافي المصري، وتفعيل حضوره في المشهد الثقافي الكويتي، ودعم الحوار الفكري والتبادل المعرفي بين المثقفين والمبدعين، إلى جانب تسليط الضوء على التجارب الأدبية والإبداعية التي تستلهم الوقائع التاريخية والإنسانية وتحولها إلى أعمال أدبية تحمل أبعادًا فكرية وإنسانية.

ويمثل إطلاق «الصالون الثقافي» خطوة جديدة في مسيرة المكتب الثقافي المصرى، من خلال برنامج يسعى إلى استضافة التجارب المتميزة، وطرح القضايا الفكرية والأدبية والفنية للنقاش، وتعزيز التواصل بين الثقافة المصرية والمشهد الثقافي الكويتي، بما يعكس عمق العلاقات والروابط الثقافية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

المكتب الثقافي المصري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت ندوة ثقافية من الوثيقة إلى الرواية كيف تتحول الوقائع التاريخية والإنسانية إلى عمل أدبي السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر لدى دولة الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني وخطوات التقديم

حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا وتحذر من تأثيرات ظاهرة النينيو في هذا الموعد

ماهر غريب

«إحنا موعودين» .. ماهر غريب يكشف كواليس جديدة في موقف بيزيرا مع الزمالك

هيثم حسن

هيثم حسن يقود سيلتيك لريمونتادا مثيرة أمام سانت ميرين في الدوري الاسكتلندي

سارة خليفة

بعد حكم الإعدام.. تفاصيل قضية سارة خليفة في تصنيع المخدرات وهتــ.ك العرض

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تنهي العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة.. اعرفها

الاهلي

إعلامي يفتح النار على محلل تحكيمي: أراؤه هدفها إثارة الجدل

سعر الذهب

سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

مواقع مزيفة لبيع السيارات

تحذير خطير من احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي يستهدف مشتري السيارات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيات تودع العالم.. وإيقاف إنتاج 10 سيارات شهيرة

ميتسوبيشي باجيرو

باجيرو تعود بقوة وتفتح النار على لاند كروزر

بالصور

أسعار بيجو 301 موديل 2020 المستعملة في مصر

بيجو 301 موديل 2020
بيجو 301 موديل 2020
بيجو 301 موديل 2020

فستان جذاب.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

تويوتا سيليكا تعود من جديد.. كوبيه رياضية بدفع كلي ومحرك هجين

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

شكلها مختلف.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد