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رئيس التحرير
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الأرصاد: طقس حار رطب اليوم وشبورة كثيفة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

جاء ذلك خلال عرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في برنامج «صباح البلد»، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن اليوم يشهد عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشار التقرير إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب ما جرى عرضه في برنامج «صباح البلد»، تسجل درجات الحرارة:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34 درجة للعظمى، والمحسوسة 36، والصغرى 24.
  • السواحل الشمالية الغربية: 30 درجة للعظمى، والمحسوسة 34، والصغرى 24.
  • جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 37 درجة للعظمى، والمحسوسة 38، والصغرى 28.
  • شمال الصعيد: 36 درجة للعظمى، والمحسوسة 38، والصغرى 22.
  • جنوب الصعيد: 40 درجة للعظمى، والمحسوسة 41، والصغرى 26 درجة.
رياح_نشطة أمطار_خفيفة شبورة درجات_الحرارة الأرصاد_الجوية

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