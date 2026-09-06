الأرصاد: طقس حار رطب اليوم وشبورة كثيفة على الطرق.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

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جاء ذلك خلال عرض حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في برنامج «صباح البلد»، حيث أوضح خبراء الأرصاد أن اليوم يشهد عددًا من الظواهر الجوية، أبرزها الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأشار التقرير إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبحسب ما جرى عرضه في برنامج «صباح البلد»، تسجل درجات الحرارة: