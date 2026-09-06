أحمد حسن دروجبا: أداء الأهلي مع عموتة قد يضيع لقب الدوري

أكد أحمد حسن دروجبا، نجم لاعب الأهلي السابق، أن ناصر منسي مهاجم جيد، لكنه يرى أن الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع رأس حربة أفضل خلال الفترة المقبلة.

قال دروجبا، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: « الأهلي لم يظهر بالشكل المنتظر خلال أول ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق حتى الآن لا يعكس الطموحات الكبيرة لجماهيره».

وتطرق أحمد حسن دروجبا إلى واقعة عمرو الجزار مع فادي فريد، مؤكدًا أنه شاهد اللقطة وتوقع حصول لاعب غزل المحلة على بطاقة حمراء بسبب التدخل.

وحذر دروجبا من استمرار الأهلي بهذا المستوى تحت قيادة الحسين عموتة، مؤكدًا أن الفريق قد يفقد العديد من النقاط، وهو ما قد يؤثر على فرصه في المنافسة على لقب الدوري.

وأتم: «إذا استمر الحسين عموتة بهذا الشكل الفني، فإن الأهلي سيخسر نقاطًا كثيرة، وقد يضيع لقب الدوري من الفريق».