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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المدير الرياضي لبطل جيبوتي: الأهلي ممثل أفريقيا.. ولسنا في مستوى رواتب مصر

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف المدير الرياضي لنادي إي إس بورت الجيبوتي عن الصعوبات التي واجهت فريقه في الاستعداد للمشاركة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الإمكانيات المالية للفريق لا تقارن بما تمتلكه الأندية المصرية.

وقال المدير الرياضي لإي إس بورت في برنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة modern mti" :«الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة لنا من أجل الإعداد والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا».

وأضاف: «نحن لسنا في نفس مستوى الرواتب الموجودة في مصر، وميزانيتنا هي رئيسنا وقلبه الشجاع».

وتحدث المدير الرياضي للفريق الجيبوتي عن النادي الأهلي، مؤكدًا مكانته الكبيرة على المستوى القاري والدولي، قائلًا: «الأهلي فريق عظيم ويلعب بشكل رائع، ولا يمثل نفسه فقط، بل يمثل القارة الإفريقية بأكملها في المحافل العالمية».

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2026-2027، عندما يلتقي مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، عقب الفوز الأخير على سموحة.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لمواصلة انتصاراته وحصد 3 نقاط جديدة في مشوار المنافسة على لقب الدوري.

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