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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد

نائب محافظ الغربية
نائب محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى المهندس حسام الدين عبده، نائب المحافظ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، مع التأكيد على دفع وتيرة العمل وسرعة إنهائه.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ بالمشروعات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية 

ويقام المبنى على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ويضم مكتبًا للمحافظ، وقاعة اجتماعات كبرى، ومركزًا متطورًا لخدمة المواطنين، إلى جانب عدد من الإدارات الخدمية، بما يدعم تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر تنظيمًا وسرعة وكفاءة.

انشاء مجلس المدينة الجديد

وأكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل الحكومي بمدينة المحلة الكبرى، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية وتوفير أوجه الدعم اللازمة لتسريع معدلات التنفيذ والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني والمواصفات المقررة، في إطار خطة المحافظة لتطوير المنشآت الخدمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية نائب محافظ مجلس مدينة المحلة افتتاحه تشغيل تجريبي

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