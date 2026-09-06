70 محضرًا في حملات على مخابز الغربية لمواجهة مخالفات الخبز المدعم

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم ببندر قطور، إلى جانب الحملات التي نفذتها إدارات تموين بسيون وبندر طنطا ومركز طنطا وسمنود، والرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية بمركز المحلة الكبرى، والتي أسفرت عن تحرير إجمالي 70 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الحملات ومتابعة انتظام العمل بالمخابز والتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة ببندر قطور عن تحرير 15 محضرًا، شملت 6 مخالفات تموينية تنوعت بين نقص وزن بمقدار 16 و9 و8 جرامات، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي الحملات التموينية بمختلف المراكز والمدن، أسفرت حملة إدارة تموين بسيون عن 10 محاضر، وبندر طنطا عن 11 محضرًا، ومركز طنطا عن 7 محاضر، وسمنود عن 8 محاضر، بينما أسفرت حملة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية على مخابز مركز المحلة الكبرى عن 19 محضرًا، تنوعت المخالفات بين نقص الأوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم وجود ميزان أو سجل وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب المخالفات الأخرى التي تم رصدها.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية والمفاجئة على المخابز البلدية بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية لرغيف الخبز، والحفاظ على جودة المنتج المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على حقوق أهالينا.