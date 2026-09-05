في حالة تحلل.. العثور على جثمان مسن مات وحيدا داخل شقته بالمحلة

شهدت منطقة أرض الزغل بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل واقعة العثور على جثمان مسن مات وحيدا داخل شقته عقب غياب أبناء أسرته عن سؤال عنه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة الزغل يفيد بوفاة المواطن "ط.س"52 سنة وانبعاث رائحه كريهة من داخل إحدى الوحدات السكنية بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

رواية شهود عيان

وأفاد شهود عيان أن المتوفي اتسم بحسن الخلق والعلاقة الطيبة بجيرانه علي الرغم من وفاته وحيدا طوال ثلاثة أيام الماضية وهو ما تسبب في انبعاث رائحة كريهة واكتشاف واقعة وفاته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.