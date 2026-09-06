لماذا لا تُطبق البكالوريا على 3 سنوات؟.. الأسباب وفلسفة النظام الجديد

مع بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية، تثار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم امتداد النظام إلى السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية، خاصة مع اختلاف فلسفته عن النظام التقليدي للثانوية العامة.

ويأتي الصف الأول الثانوي باعتباره مرحلة تأسيسية تتيح للطالب الانتقال تدريجيًا من التعليم الإعدادي إلى مرحلة أكثر تخصصًا، والتعرف على مواد دراسية جديدة واكتشاف قدراته وميوله قبل الدخول في نظام البكالوريا.

وفي هذا السياق، أوضح أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أسباب اقتصار تطبيق نظام البكالوريا على المرحلة المحددة له، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الضغوط عن الطلاب والأسر، ومنح الطالب مساحة أكبر للاختيار وتحسين مستواه الدراسي.

الصف الأول الثانوي.. مرحلة تأسيسية

قال أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، إن عدم تطبيق نظام البكالوريا المصرية على السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية يرجع إلى مجموعة من الأسباب التعليمية، يأتي في مقدمتها اعتبار الصف الأول الثانوي مرحلة تأسيسية للطالب قبل دخوله النظام الجديد.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطالب ينتقل في بداية المرحلة الثانوية من التعليم الإعدادي إلى مرحلة جديدة تتضمن مواد دراسية لم يسبق له دراستها بصورة مستقلة.

طبيعة المواد المختلفة

وأشار إلى أن الطالب يتعرف خلال الصف الأول الثانوي على عدد من المواد الجديدة، من بينها الكيمياء والأحياء والفلسفة والبرمجة، وهو ما يجعل هذه السنة فرصة أمام الطالب للتعرف على طبيعة المواد المختلفة واكتشاف قدراته وميوله التعليمية.

لماذا لا تبدأ البكالوريا من الصف الأول؟

وأكد عبد الكريم أن إخضاع الطالب لنظام البكالوريا منذ الصف الأول الثانوي قد يفرض ضغوطًا إضافية على الطالب والأسرة، خاصة أن هذه المرحلة تمثل انتقالًا من نمط تعليمي إلى آخر.

وأوضح أن منح الطالب سنة تأسيسية قبل الدخول في نظام البكالوريا يساعده على فهم طبيعة المرحلة الثانوية بصورة أفضل، وتحديد نقاط القوة والمواد التي تتناسب مع قدراته، قبل اتخاذ قرارات مرتبطة بمساره التعليمي.

فرص لتحسين الدرجات وتقليل الضغط

وأشار المتخصص في شؤون التعليم إلى أن نظام البكالوريا يتميز بعدد من النقاط التي تمنح الطالب مرونة أكبر مقارنة بالنظام التقليدي، من بينها إتاحة فرص لتحسين الدرجات، بما يقلل من تأثير نتيجة اختبار واحد على مستقبل الطالب.

وأضاف أن النظام يعتمد كذلك على توزيع المواد الدراسية على عامين بدلاً من تجميعها في عام دراسي واحد، وهو ما يتيح للطالب فرصة أفضل للاستيعاب ويخفف من الضغوط المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة.

مرونة أكبر في اختيار المسار

ولفت عبد الكريم إلى أن من أبرز مميزات نظام البكالوريا إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام الطالب في الانتقال بين المسارات المختلفة، بما يساعد على ربط التعليم بميول الطالب وقدراته وطموحاته المستقبلية.

وأكد أن هذه الفلسفة تستهدف الخروج من فكرة المسار التعليمي الجامد، ومنح الطالب مساحة أكبر للاختيار بدلاً من ارتباط مستقبله بنتيجة امتحان واحدة.

تدريب الموجهين على المناهج الجديدة

وكشف المتخصص في شؤون التعليم أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تدريب الموجهين على المناهج الجديدة، في إطار الاستعداد لتطبيق فلسفة النظام وتطوير أساليب التدريس والتقييم.

وأوضح أن فلسفة البكالوريا المصرية تقوم بصورة أساسية على الفهم والإبداع بدلاً من الحفظ والتلقين، وهو ما يتطلب تغييرًا في طريقة وضع الأسئلة وآليات تقييم الطلاب.

وأشار إلى أن نظام الأسئلة يشهد تطويرًا، مع زيادة نسبة الأسئلة المقالية، بما يساعد على قياس قدرة الطالب على الفهم والتحليل والتعبير عن أفكاره، وليس مجرد استرجاع المعلومات المحفوظة.