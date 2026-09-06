قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لويس إنريكي يطلب متابعة حمزة عبدالكريم تمهيدًا لضمه إلى باريس سان جيرمان
موجة حرارة ورطوبة تضرب البلاد.. تحذيرات من الشبورة واضطراب حركة الملاحة
في غياب 8 لاعبين.. يوفنتوس يعلن قائمته في قمة الدوري الإيطالي ضد ميلان
بندر الحراملة يكشف رأيه في الدوري التركي وتجربة طرابزون الواعدة
برشلونة يتقدم بثنائية على فالنسيا في الشوط الأول بالدوري الإسباني
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان لـ 4362 شهيدا و12378 مصابا
لم يتغير.. سعر الذهب في الصاغة الآن
إنفانتينو يعلن ترشحه لرئاسة الفيفا في ولاية جديدة
أبرزهم عمرو أديب ونشأت الديهي.. إعلاميون يوجهون انتقادات لاذعة للحكومة بشأن قطع الأشجار
ضغوط أمريكية هائلة.. إسرائيل تخلي بؤرا استيطانية في الضفة الغربية
أخبار التكنولوجيا | تطبيقات فتح الواي فاي مجاناً هل هي حقيقة أم فخ ؟.. ترجمة جوجل على آيفون تعمل بدون سماعات
ميكيل أرتيتا يدخل قائمة الكبار.. سادس أكثر مدرب تتويجًا بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لماذا لا تُطبق البكالوريا على 3 سنوات؟.. الأسباب وفلسفة النظام الجديد

البكالوريا المصرية
البكالوريا المصرية
محمد البدوي

مع بدء تطبيق نظام البكالوريا المصرية، تثار تساؤلات عديدة حول أسباب عدم امتداد النظام إلى السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية، خاصة مع اختلاف فلسفته عن النظام التقليدي للثانوية العامة. 

ويأتي الصف الأول الثانوي باعتباره مرحلة تأسيسية تتيح للطالب الانتقال تدريجيًا من التعليم الإعدادي إلى مرحلة أكثر تخصصًا، والتعرف على مواد دراسية جديدة واكتشاف قدراته وميوله قبل الدخول في نظام البكالوريا.

وفي هذا السياق، أوضح أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، أسباب اقتصار تطبيق نظام البكالوريا على المرحلة المحددة له، مؤكدًا أن الهدف هو تخفيف الضغوط عن الطلاب والأسر، ومنح الطالب مساحة أكبر للاختيار وتحسين مستواه الدراسي.

الصف الأول الثانوي.. مرحلة تأسيسية

قال أسامة عبد الكريم، المتخصص في شؤون التعليم، إن عدم تطبيق نظام البكالوريا المصرية على السنوات الثلاث للمرحلة الثانوية يرجع إلى مجموعة من الأسباب التعليمية، يأتي في مقدمتها اعتبار الصف الأول الثانوي مرحلة تأسيسية للطالب قبل دخوله النظام الجديد.

نظام البكالوريا

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطالب ينتقل في بداية المرحلة الثانوية من التعليم الإعدادي إلى مرحلة جديدة تتضمن مواد دراسية لم يسبق له دراستها بصورة مستقلة.

طبيعة المواد المختلفة

وأشار إلى أن الطالب يتعرف خلال الصف الأول الثانوي على عدد من المواد الجديدة، من بينها الكيمياء والأحياء والفلسفة والبرمجة، وهو ما يجعل هذه السنة فرصة أمام الطالب للتعرف على طبيعة المواد المختلفة واكتشاف قدراته وميوله التعليمية.

لماذا لا تبدأ البكالوريا من الصف الأول؟

وأكد عبد الكريم أن إخضاع الطالب لنظام البكالوريا منذ الصف الأول الثانوي قد يفرض ضغوطًا إضافية على الطالب والأسرة، خاصة أن هذه المرحلة تمثل انتقالًا من نمط تعليمي إلى آخر.

نظام البكالوريا المقترح علي الطلاب بالمرحلة الثانوية بين الإيجابيات و السلبيات

وأوضح أن منح الطالب سنة تأسيسية قبل الدخول في نظام البكالوريا يساعده على فهم طبيعة المرحلة الثانوية بصورة أفضل، وتحديد نقاط القوة والمواد التي تتناسب مع قدراته، قبل اتخاذ قرارات مرتبطة بمساره التعليمي.

فرص لتحسين الدرجات وتقليل الضغط

وأشار المتخصص في شؤون التعليم إلى أن نظام البكالوريا يتميز بعدد من النقاط التي تمنح الطالب مرونة أكبر مقارنة بالنظام التقليدي، من بينها إتاحة فرص لتحسين الدرجات، بما يقلل من تأثير نتيجة اختبار واحد على مستقبل الطالب.

وأضاف أن النظام يعتمد كذلك على توزيع المواد الدراسية على عامين بدلاً من تجميعها في عام دراسي واحد، وهو ما يتيح للطالب فرصة أفضل للاستيعاب ويخفف من الضغوط المرتبطة بامتحانات الثانوية العامة.

مرونة أكبر في اختيار المسار

ولفت عبد الكريم إلى أن من أبرز مميزات نظام البكالوريا إتاحة قدر أكبر من المرونة أمام الطالب في الانتقال بين المسارات المختلفة، بما يساعد على ربط التعليم بميول الطالب وقدراته وطموحاته المستقبلية.

وأكد أن هذه الفلسفة تستهدف الخروج من فكرة المسار التعليمي الجامد، ومنح الطالب مساحة أكبر للاختيار بدلاً من ارتباط مستقبله بنتيجة امتحان واحدة.

تدريب الموجهين على المناهج الجديدة

وكشف المتخصص في شؤون التعليم أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالفعل في تدريب الموجهين على المناهج الجديدة، في إطار الاستعداد لتطبيق فلسفة النظام وتطوير أساليب التدريس والتقييم.

وأوضح أن فلسفة البكالوريا المصرية تقوم بصورة أساسية على الفهم والإبداع بدلاً من الحفظ والتلقين، وهو ما يتطلب تغييرًا في طريقة وضع الأسئلة وآليات تقييم الطلاب.

وأشار إلى أن نظام الأسئلة يشهد تطويرًا، مع زيادة نسبة الأسئلة المقالية، بما يساعد على قياس قدرة الطالب على الفهم والتحليل والتعبير عن أفكاره، وليس مجرد استرجاع المعلومات المحفوظة.

البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

الزمالك

نحن دولة صغيرة لكن قلبنا كبير .. بطل جيبوتي يتوعّد الزمالك بمفاجأة جديدة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

المعاشات

فلوسك بعد فقدان الوظيفة.. كيف تحصل على تعويض بطالة يصل إلى 75% من راتبك؟

النائبة جيهان شاهين

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع جودة التعليم في صدارة بناء الإنسان المصري

الإصلاح والنهضة

الإصلاح والنهضة ردا على مخططات التهجير: لن نسمح باقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد