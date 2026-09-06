رفعت فياض: شهادة البكالوريا المصرية تم اعتمادها دوليًا

أكد رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، أن الأسبوع المقبل سيكون جميع المعلمين بالمحافظات قد تدربوا على المناهج الخاصة بالبكالوريا، موضحًا أن التدريب يكون لمدة يومين ويُجرى أونلاين.

وقال رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن المعلم يتدرب على كيفية الشرح، وإن الأمور تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أنه لا توجد مواد جديدة، فالمواد موجودة، والجزء المطور سيتم تدريب المعلمين عليه.

وأوضح أن شهادة البكالوريا المصرية تم اعتمادها دوليًا، وأن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أطلعه على الاعتماد الخاص بالبكالوريا الدولية للمناهج الخاصة بالبكالوريا المصرية.

وأضاف أن طبيعة المقررات التي تُدرس في البكالوريا المصرية مطابقة لما يأتي في البكالوريا الدولية، مؤكدًا أنه اطلع بنفسه على الشهادة والختم الموجودين على الاعتماد.