الغربية: 54 محضرًا للمخابز في قرى وبندر السنطة والمحلة الكبرى

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بقرى مسهلة والمنشية وبندر السنطة، إلى جانب الحملة المكبرة التي استهدفت بندر المحلة الكبرى، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 54 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

حملات تموينية

وأسفرت الحملة بمسهلة والمنشية وبندر السنطة عن تحرير 11 محضرًا، تضمنت 6 محاضر تموينية شملت نقص وزن بمقدار 15 جرامًا مع عدم وجود سجل، وعدم وجود لوحة تشغيل، والتصرف في 4 شكائر دقيق، وغلق أحد المخابز، وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

غرامات أصحاب مخابز

كما أفادت مديرية تموين الغربية بنتائج الحملة المكبرة على بندر المحلة الكبرى، والتي أسفرت عن تحرير 34 محضرًا، شملت 21 مخالفة نقص وزن، و5 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و4 مخالفات لعدم وجود لوحة تشغيل، ومخالفتين لعدم نظافة أدوات العجين، ومخالفتين لعدم وجود سجل، فيما أسفرت حملة إدارة تموين السنطة عن تحرير 9 محاضر لنقص الوزن.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.