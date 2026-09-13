قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاطمة الكاشف تشكو قلة العمل: الغيبة طالت وده مصدر رزقنا الوحيد
مزمار بلدي.. ولي أمر يزف ابنته على حصان في طريقها إلى المدرسة
عامل دليفري يكشف تفاصيل حيلة ذكية للنصب علي المندوبين
تنسيق الأزهر 2026.. توحيد الحد الأدنى لكليات القمة جغرافيًا.. لا زيادة في المصروفات.. والمدن الجامعية تستوعب 30% طلابًا أكثر
الثلاثاء.. اجتماع موسع لاتحاد الكرة بمشاركة أجهزة عدة منتخبات
رابط نتيجة تنسيق الأزهر.. الحدود الدُنيا لكليات علمي بنين وبنات للعام الجامعي الجديد
انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بطريق دمنهور - حوش عيسى وإصابة السائق
تطور جديد في صفقة بيع خوان بيزيرا.. الإعلان الرسمي الثلاثاء
تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة محمد هاني طالب الأكاديمية العربية
رئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT
تداول فيديو لسائق أتوبيس مدرسة "تحت تأثير مخدر".. وبيان رسمي من الإدارة التعليمية يحسم الجدل
قبل بدء النشاط.. القانون يحدد شروط تمويل المشروعات الصغيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بطريق دمنهور - حوش عيسى وإصابة السائق

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهد طريق دمنهور - حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، وذلك بالقرب من قرية حفص التابعة لمركز دمنهور، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بطريق دمنهور - حوش عيسى

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية على طريق دمنهور - حوش عيسى، بنطاق قرية حفص، ووجود مصاب جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء، للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة، خاصة في ظل طبيعة الحمولة الموجودة بالسيارة.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة النقل المحملة بالمواد البترولية على جانب الطريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة السائق، وجرى التعامل معه ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

البحيرة محافظة البحيرة حادث إنقلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادة عبد الرازق ومحمد رمضان

الباب يفوت جمل.. القصة الكاملة لأزمة اعتذار غادة عبد الرازق عن مسلسل عشماوي

محمد صلاح

بعد السقوط أمام كونيا سبور.. إعلامي يكشف أزمة محمد صلاح مع طرابزون

بيزيرا

اعتذار وبيان رسمي .. سيف زاهر يكشف تطورات جديدة في رحيل بيزيرا عن الزمالك

الحسين عموتة

مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك

مؤتمر جامعة الأزهر لإعلان نتيجة التنسيق

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر كاملة للبنين والبنات العلمي والأدبي.. اطلع عليها الآن

إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر

رسميًا.. تنسيق جامعة الأزهر اعرف مجموع الطب والصيدلة والهندسة وجميع الكليات.. بث مباشر

ملعب هويما سيتى التابع لنادي كيتار الأوغندي

من هو كيتارا الأوغندي.. خصم الأهلي في الكونفدرالية وصاحب قصة الـ7-0؟

الزمالك

مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

غدا.. ورش فنية وأدبية في أسبوع قصور الثقافة لشباب شمال سيناء

توزيع الحلوي

في اليوم الأول للدراسة.. أب يحتفل بابنته بطبل ومزمار..وتوزيع البالونات والحلوى والشوكولاتة على الطلاب والمعلمين

الشعر في حضرة النغم

أمسية للشاعر عبد العزيز جويدة في الأوبرا بعنوان «الشعر في حضرة النغم»

بالصور

بعد فقدان وزنها.. مي حلمي تثير الجدل بالمايوه

بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه
بعد فقدان وزنها ..مى حلمى تثير الجدل بالمايوه

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة
ملكة جمال مصر "إيرينا" تثير الجدل بإطلالة ملفتة

يارا السكري في "كان" وكارولين عزمي في "فينيسيا".. حضرت الفساتين وغابت السينما

يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي
يارا السكري وكارولين عزمي

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل
كيفية تصنيع البرجر فى المنزل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد