انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بطريق دمنهور - حوش عيسى وإصابة السائق

شهد طريق دمنهور - حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، وذلك بالقرب من قرية حفص التابعة لمركز دمنهور، ما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

انقلاب سيارة نقل مواد بترولية بطريق دمنهور - حوش عيسى

وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الأجهزة الأمنية بانقلاب سيارة نقل مواد بترولية على طريق دمنهور - حوش عيسى، بنطاق قرية حفص، ووجود مصاب جراء الحادث.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، كما جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء، للتعامل مع الحادث وتأمين المنطقة، خاصة في ظل طبيعة الحمولة الموجودة بالسيارة.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة النقل المحملة بالمواد البترولية على جانب الطريق، فيما أسفر الحادث عن إصابة السائق، وجرى التعامل معه ونقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.