محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة.. ورفع المخلفات أولا بأول

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة أو تراكمات بالشوارع، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

توجيهات باستمرار المتابعة ورفع مستوى النظافة بمختلف المناطق والشوارع

ووجه المحافظ شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بضرورة تكثيف أعمال الجمع والنقل، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات فور رصدها، مع استمرار أعمال النظافة بصورة منتظمة بمختلف الشوارع والمناطق السكنية.

كما شدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى النظافة، وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة الشوارع ورفع المخلفات أولًا بأول يأتي ضمن الأولويات الأساسية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.