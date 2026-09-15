عرض استعراضي مميز يختتم النسخة 59 لأولمبياد الشركات في بورسعيد

شهد الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري لرياضات الشركات، ومحمود عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة، حفل ختام بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ ٥٩، والذي أقيم بفندق بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد إسماعيل رئيس الاتحاد العربي، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري والعربي للثقافة الرياضية، والمستشار إسماعيل عبد الحكيم السكرتير العام.

فعاليات الختام وطابور العرض

تضمن برنامج حفل الختام دخول طابور عرض أعلام الشركات المشاركة في البطولة، إضافة إلى مراسم إخماد الشعلة وإنزال العلم، كما شهد الحفل إعلان الفرق الفائزة بالدروع الخمسة للمسابقات، والتي شملت لأول مرة درعي ذوي الهمم والسيدات.

عروض استعراضية وتوثيق لتاريخ الشركات

شمل الاحتفال تقديم تابلوه استعراضي وعرض لمجموعة راقصين جسد كل منهم دور العامل المصري، مستعرضًا تاريخ الشركات بين الماضي والمستقبل من خلال فيلم تسجيلي عُرض أمام جموع الحاضرين.

وشارك في التابلوه الاستعراضي كل من فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد للدراما الحركية، وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية أطفال، إلى جانب فريق اللياقة البدنية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.

رئيس اتحاد الشركات : شكرا لكل من ساهم في نجاح أولمبياد الشركات ٥٩

وأكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، في كلمته التي القاها في ختام البطولة، الشكر لوزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد ونائبه المهندس دكتور عمرو عثمان، بالاضافة الي معاون وزير الشباب والرياضة بالقاهرة، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، علي الجهد المبذول وعلي وجه الخصوص توفير صالات جميع الألعاب المختلفة، وتذليل كافة العقبات، وتهيئة الملاعب الشاطئية او صالات او منازلات، في بورسعيد او بورفؤاد، الي جانب صالة نادي الحرية للمعاقين، والتي شهدت منافسات كبيرة جداً،

وعبر هارون عن سعادته لاشتراك احد الفرق للمرة الاولي ونجح في اقتناص درع الاعاقة ولاول مرة وهي "تمويلي"، لافتاً الي ان فرق البنوك والبترول والسكر وحاويات بورسعيد ومصر للتأمين والسويس وجميع الفرق المشاركة، كانت المنافسة قوية جداً، ونوجه الشكر لهم ولجميع قياداتهم لتشجيع الرياضة وممارسة الرياضة لجميع العاملين بالشركات والهيئات والمؤسسات.

وناشد هارون جميع المسؤولين بالشركات علي تشجيع العاملين بها لممارسة الرياضة بكافة اشكالها، والمشاركة في هذه المنافسات، لان الرياضة تعتبر امن قومي طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومعالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الشباب والرياضة ومنهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة