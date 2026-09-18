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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

6 تخصصات بجامعة المنصورة ضمن الأفضل عالميا.. والتمريض في المقدمة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

احتلت جامعة المنصورة، المرتبة الثانية على مستوى جامعات مصر من حيث عدد التخصصات في تصنيف جامعة شنغهاي، بجانب تقدم 3 تخصصات إلى شرائح عالمية أعلى، ووجود 6 ضمن أفضل 200 عالميًا.
 

جامعة المنصورة حاءت في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026، فظهرت في 14 تخصصًا أكاديميًا مقابل 13 بنتائج العام الماضي

وجاء تخصص التمريض في مقدمة نتائج جامعة المنصورة، بعدما حل ضمن الفئة العالمية (76 100)، محققًا الترتيب الثاني على مستوى مصر والدول العربية، بينما جاء تخصصا الموارد المائية والطب البيطري ضمن الفئة (101 150) عالميًا.

وضمت الفئة العالمية (151 200) تخصصات الرياضيات، والعلوم الزراعية، وطب الأسنان وعلوم الفم، ليصل بذلك عدد تخصصات جامعة المنصورة الموجودة ضمن أفضل 200 عالميًا إلى 6 تخصصات.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، أن نتائج الجامعة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية لعام 2026 تأتي امتدادًا لما تبذله الجامعة من جهود لتطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودة الإنتاج العلمي، مشيرًا إلى أن تقدم 3 تخصصات إلى شرائح عالمية أعلى يعكس التطور الذي شهدته هذه المجالات في الأداء البحثي.

وأوضح أن الجامعة تواصل العمل على دعم الباحثين وتشجيع النشر العلمي الدولي وتطوير التخصصات الأكاديمية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون البحثي، بما يدعم قدرة تخصصات الجامعة على المنافسة في التصنيفات الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن وجود 6 تخصصات ضمن أفضل 200 عالميًا، من بينها تخصص التمريض الذي جاء في الفئة (76 100)، يعكس اتساع نطاق المجالات العلمية التي تشارك بها الجامعة في التصنيف، خاصة التخصصات الطبية والعلمية والزراعية والهندسية والتكنولوجية.

 

جامعة المنصورة تصنيف شنغهاي التمريض

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