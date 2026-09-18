ميرنا نور الدين تتألق بـ لوك ميك أب يبرز جمالها

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

واستعرضت ميرنا نور الدين جمالها في لوك ميك اب مميز يبرز ملامحها بألوان هادئة وجذابة.

وتحرص ميرنا نور الدين من وقت لآخر على مشاركة جمهورها صورا من أحدث إطلالاتها، إلى جانب كواليس وأخبار أعمالها الفنية، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل ميرنا نور الدين حضورها الفني خلال الفترة الحالية، بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي قدمت من خلالها شخصيات متنوعة، وحققت تفاعلًا مع الجمهور.