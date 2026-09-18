قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استغل نومه.. ضبط المتهم بسرقة هاتفي محمول ومال من سائق نقل بالبحيرة
لقاء منتظر .. كوكسال بابا يلتقي محمد صلاح قبل قمة الدوري التركي
وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه
خطيب المسجد الحرام: استهداف ميليشيا الحوثي للمقدسات عمل إجرامي لإرهاب المسلمين
واشنطن تعتزم نقل مسيرات MQ-9 إلى أمريكا الجنوبية لخوض معركة جديدة
6 أشهر.. الغرفة التجارية تكشف تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع
وزير الري يتفقد مشروعات الحماية من السيول بمرسى علم بتكلفة 270 مليون جنيه
بلومبرج: الروس يخشون قرارا بالاستدعاء للحرب بعد الانتخابات البرلمانية
عسكري أردني سابق: تكلفة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط 200 مليون دولار يوميا
من برشلونة إلى منتخب مصر.. حمــــزة عبد الكريم يدخل حسابات الإعلام الإسباني
الخط الأصفر يشعل الأوضاع.. جيش الاحتلال يطالب نظيره اللبناني بالانسحاب من دير ميماس
دار الإفتاء: لهذا السبب اختلف العلماء في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سقط عليهما سطح المنزل ..إصابة طفلين بأحد مراكز الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

أصيب طفلين  بجروح متفرقة بالجسم، وذلك اثر سقوط جزء من سقف منزل عليهما بمدينة المطرية،  بمحافظة الدقهلية، تم  نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط جزء من سقف منزل على طفلين

حيث  تلقت مديرية  أمن الدقهلية، إخطارًا من  شرطة النجدة، بسقوط جزء من سقف منزل على طفلين،  بمدينة المطرية، وإصابتهما 

تهتك وكسور  حالات الطفلين المصابين 

  انتقل ضباط  مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: حمزة أحمد رمضان، عام ونصف، بجرح متهتك بالرأس، ومروان محمد رمضان، 8 أعوام ، بجرح متهتك بالركبة اليسرى واشتباه كسر بالركبة والقدم اليسرى.

 تم  نقل المصابين لمستشفى المطرية لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

الدقهليه المطرية ضباط مباحث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات الأسبوعية والآداءات المنزلية ودرجات المواظبة والسلوك

أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار.. موعد لجنة التسعير وحقيقة الزيادة المرتقبة

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

سعر الذهب

سعر عيار 21 في الصاغة الآن

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

ترشيحاتنا

لب سوري

تحذير من عادة يفعلها الكثيرون عند تناول اللب السوري.. ما القصة؟

مكان الزلزال المدمر

خوارزمية جديدة تكشف مكان الزلزال المدمر المقبل.. ماذا سيحدث؟

أحمد حلمي والرميثي

لقاء عفوي مع أحمد حلمي يشعل إنستجرام.. الرميثي يتحدث عن مصر وأهلها في الإمارات

بالصور

لوك جذاب.. ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بظهورها | شاهد

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فستان لافت.. أمينة خليل تستعرض جمالها | شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بمذاق مميز.. طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة
طريقة عمل كفتة الأرز فى الصلصة

سر جاذبيتها... إطلالات يارا السكري من الكاجوال إلى فساتين السهرة

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد