سقط عليهما سطح المنزل ..إصابة طفلين بأحد مراكز الدقهلية

أصيب طفلين بجروح متفرقة بالجسم، وذلك اثر سقوط جزء من سقف منزل عليهما بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

سقوط جزء من سقف منزل على طفلين

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة، بسقوط جزء من سقف منزل على طفلين، بمدينة المطرية، وإصابتهما

تهتك وكسور حالات الطفلين المصابين

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: حمزة أحمد رمضان، عام ونصف، بجرح متهتك بالرأس، ومروان محمد رمضان، 8 أعوام ، بجرح متهتك بالركبة اليسرى واشتباه كسر بالركبة والقدم اليسرى.

تم نقل المصابين لمستشفى المطرية لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.