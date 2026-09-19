ترامب يهاجم وسائل إعلام أمريكية ويبرر مقاطعة CNN و«بوليتيكو» وMSNOW

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددًا من المؤسسات الإعلامية الأمريكية، مبررًا قراره مقاطعة شبكات CNN وبوليتيكو وMSNOW، على خلفية ما وصفه بـ«الأخبار الكاذبة» والتغطيات المنحازة.

وقال ترامب، خلال حديثه مع عدد من الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إنه قرر مقاطعة تلك المؤسسات «لأنها أخبار كاذبة»، مضيفًا: «لقد سئمت من قراءة ومشاهدة الأخبار المزيفة».

وانتقد الرئيس الأمريكي بشكل خاص شبكة CNN، قائلًا إن ما تقدمه «مجرد أخبار كاذبة»، وربط ذلك، بحسب تعبيره، بانخفاض نسب مشاهدتها.

كما وجه ترامب انتقادات إلى شبكة MSNOW، التي كانت تُعرف سابقًا باسم MSNBC، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص يطلقون عليها اسم «MSDNC» في إشارة إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية.

وأضاف ترامب أن هناك العديد من المؤسسات الإعلامية التي يرى أنها تقدم أخبارًا كاذبة، محذرًا من أن مؤسسات أخرى قد تنضم إلى القائمة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن أمله في أن «تتحسن» تلك الوسائل الإعلامية.

وشدد الرئيس الأمريكي على ضرورة وجود إعلام يتسم بالصدق، قائلًا: «بلادنا تحتاج إلى إعلام صادق»، قبل أن يختتم هجومه بالقول إن التقارير التي تقدمها تلك المؤسسات «تثير اشمئزازي».