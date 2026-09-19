تعليق الرحلات الجوية في مطار لوكسمبورج بعد رصد طائرات مسيّرة

أفادت بيانات موقع "فلايت رادار" (FlightRadar) بتعليق الرحلات الجوية في مطار لوكسمبورج بسبب رصد طائرات مسيّرة.

وفي الوقت نفسه، تشير بيانات حركة الطيران إلى أن مطار "فيندل" في لوكسمبورغ هو الأكثر تأثراً بالاضطرابات حالياً؛ إذ لا توجد أي طائرات تحلق في المجال الجوي للبلاد في هذه اللحظة.

كما تظهر البيانات تسجيل متوسط ​​تأخير قدره 55 دقيقة وتأخر 88 رحلة جوية، في حين لم تصدر السلطات أي تعليق حتى الآن.

ويُشار إلى أن رصد طائرات مسيّرة في مطارات أوروبية قد أدى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية وإلى توجيه اتهامات بوجود "تهديدات هجينة"، وذلك في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا وتصاعد التوترات والخطاب الحاد بين روسيا والدول الأوروبية.