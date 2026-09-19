محافظ البحر الأحمر وزير الرياضة يستمعان لنبض شباب حلايب وخطط دعم المواهب

في قلب حلايب، حرص الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على زيارة مركز حلايب للتنمية الشبابية، ضمن جولتهما الميدانية بحلايب وشلاتين وأبو رماد، للوقوف عن قرب على الأنشطة والبرامج المنفذة بالمركز، والاطلاع على الخدمات المقدمة للنشء والشباب بالمنطقة، بحضور السكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وشهدت الزيارة متابعة عدد من الأنشطة الرياضية والشبابية داخل المركز، والتعرف على طبيعة البرامج المقدمة لأبناء حلايب، في ضوء أهمية مراكز الشباب في إتاحة الأنشطة أمام النشء والشباب بالمناطق الحدودية، وفتح المجال أمام اكتشاف المواهب وتنمية قدراتهم.

وشدد الدكتور وليد البرقي على أن مراكز الشباب بحلايب جزء من هوية أبناء المناطق الحدودية، مؤكدًا أن استمرار دعم الأنشطة الشبابية والرياضية فيها ليس ترفًا بل ضرورة، وأن توفير البرامج التي تستجيب لاحتياجات أبناء المنطقة يمنح النشء والشباب فرصًا حقيقية لممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم بالشكل الأمثل.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه يتابع مستوى الخدمات المقدمة داخل المركز، موجهًا الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بسرعة الاستجابة لأي احتياجات تطرأ على المنشأة، بما يضمن استمرارية الأنشطة وجاذبيتها لأبناء حلايب، ويؤكد حرص المحافظة على أن تكون هذه المناطق نموذجًا في جودة الخدمة رغم طبيعتها الحدودية.

من جانبه، أكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأبناء المناطق الحدودية، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على توفير الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجات النشء والشباب، وتساعد على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة مستمرة في دعم دور مراكز الشباب باعتبارها أحد أهم الأماكن التي تحتضن النشء والشباب، مؤكدًا أهمية وصول الأنشطة الرياضية والشبابية إلى مختلف المناطق، والاستفادة من طاقات الشباب في خدمة مجتمعهم ووطنهم.